Hat es am Abend von Himmelfahrt am Nordufer des Maschsees einen Fall von Polizeigewalt gegen einen 17-Jährigen gegeben? Ein Video, das am Montag im sozialen Netzwerk Facebook auftauchte, legt dies zumindest nahe. In der einminütigen Sequenz ist sehen ist, wie ein Jugendlicher von Polizisten auf Pferden zunächst gestellt und dann von mehreren Polizeibeamten in Schutzkleidung hart zu Boden gedrückt wird. Dann läuft ein bis dahin unbeteiligter Mann ins Bild. Zu hören ist, dass er die Polizisten nach dem Grund der Attacke fragt –und dann ebenfalls recht brutal von einem Beamten zu Boden geschleudert wird. Danach entfernt sich der Mann, zu hören sind dann übelste Beschimpfungen gegen die Polizisten – von wem sie kommen, bleibt unklar.

(Vatertag 30.05.2019, Hannover) Seitens der Polizei Hannover heißt es, er (Angeblich 17) soll zuvor beim Vorbeifahren gespuckt haben. Die Tatsache das er "zunächst" weiterfuhr wurde als "erheblicher Wiederstand" gewärtet. Dennoch stellt sich hier die Frage der Verhältnismäßigkeit

„Verhalten der Polizisten nicht zu rechtfertigen“

Bei dem Unbeteiligten handelt sich um Marcel Semm, der sich am Montag bei der NP meldete und den Polizeieinsatz gegen den Jungen und gegen ihn als „bodenlose Frechheit“ bezeichnete. „Aus Zivilcourage wollte ich mich erkundigen, warum die Polizei so hart gegen den Jungen vorgeht. Ich wollte mich informieren und werde dann unvermittelt zu Boden geschmissen“, so der 29-Jährige. Nachdem die Polizeibeamten durch das Video klar zu identifizieren seien, wolle er jetzt Strafanzeige erstatten. An Himmelfahrt hätten die Polizisten ihre Identifizierungsnummer nicht preisgeben wollen. Er sei mit seinen Kumpels an Himmelfahrt unter anderem am Nordufer gewesen und sei dann zufällig Augenzeuge des Vorfalls geworden. „Die Vorschichte kenne ich nicht. Doch das Verhalten der Polizei fand ich unverhältnismäßig und deshalb bin ich dort hin gegangen. Ich finde das Verhalten der Polizisten nicht zu rechtfertigen“, so Semm.

Polizei: „Beamten wurden vom 17-Jährigen bespuckt“

Polizeisprecher Thorsten Schiewe verwies am Montag auf eine Polizeimeldung von Himmelfahrt, in der er den Vorfall mit dem 17-Jährigen für die Presse selbst aufgeschrieben habe. Darin heißt es wörtlich: Gegen 19:15 Uhr bespuckte ein betrunkener, 17-jähriger Radfahrer - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille - im Vorbeifahren berittene Polizeibeamte. Während der anschließenden Identitätsfeststellung leistete auch er sowohl am Kontrollort als auch später im Polizeigewahrsam erheblichen Widerstand. Die Folge: Ein Strafverfahren wegen Widerstandes, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr.“

Facebook-Video ruft viele Reaktionen hervor

Mehr könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, so Schiewe weiter. Nur so viel: „Im Video ist nur ein kleiner Teil eines gesamten Geschehens zu sehen, bei dem der 17-Jährige die Polizeibeamten zunächst bespuckt hatte, die ihn daraufhin gestellt haben.“ Das Video wurde am Sonntagmittag bei Facebook hochgeladen und hat viele Reaktionen hervorgerufen.

Von Andreas Voigt