Hannover: Eilenriedebeirat fühlt sich ignoriert

Hannover

Heftige Spannungen trüben offenbar das Verhältnis zwischen Eilenriedebeirat und Stadtverwaltung. Beiratsvorsitzender Gerd Garnatz wirft der Stadt unter anderem einen Zensurversuch bei einem Sitzungsprotokoll vor, mit dem Kritik an der Verwaltung unter den Tisch habe gekehrt werden sollen.

Dass es hakt im Getriebe war bei der Sitzung am Montag an mehreren Stellen spürbar. Das Gremium, das eigentlich der Ratspolitik in Fragen des Stadtwalds beratend zur Seite stehen soll, fühlt sich nicht gehört. „Wir sind ziemlich sicher, dass alle unsere Initiativen auf dem Verwaltungsweg versickern“, klagt Garnatz. Für ihn ist die Situation „niederschmetternd“, es gebe im Gremium „ein großes Maß an Frustration und Unzufriedenheit“.

Zur ersten Eskalation kam es im Sommer. Die Einladung zur geplanten Sitzung war laut Garnatz wieder einmal sehr spät verschickt worden, noch dazu mit einem falschen Treffpunkt. „Ich war im Urlaub und bekam einen Anruf von der Verwaltung, dass wir möglicherweise nicht beschlussfähig sein würden“, berichtet er. Daraufhin entschloss er sich, den Termin abzusagen. Was offenbar innerhalb der Verwaltung zu einer größeren Verstimmung führte, schließlich waren bereits Räumlichkeiten angemietet worden.

Zur kurzfristig geladen

Auch zur Sitzung an diesem Montag war mit einem Vorlauf von nur sieben oder acht Tagen eingeladen worden. Sechs Tage reichen zwar formal aus, dennoch ist eine solch kurze Frist für Menschen, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für den Beirat engagieren, manchmal zu knapp. „Fünf Mitglieder haben mich erbost angerufen und gesagt, dass sie nicht teilnehmen könnten“, berichtet Garnatz. „Eine so kurzfristige Einladung ist mir nicht erklärlich. Die Verwaltung hatte vier Monate Zeit dafür.“

Besonders schwer wiegt für ihn der Versuch, das Protokoll der Mai-Sitzung zu ändern. Dort hatte sich ein Mitglied kritisch über die Verwaltung geäußert, was entsprechend protokolliert worden war. Die Verwaltung habe diesen Passus streichen wollen, so Garnatz: „Das ist eine Art der Zensur. Ich wollte dieses Protokoll nicht unterschreiben. Die Verwaltung hat nicht das Recht, Aussagen von Mitgliedern zu korrigieren.“ Nach einer langen Auseinandersetzung habe man sich schließlich auf einen Kompromiss geeinigt: Die Verwaltung konnte eine Zusatzerklärung an das Protokoll anhängen. Garnatz aber versteh das lange Gerangel nicht: „Das hätten wir von Anfang an haben können.“

„Wir hätten gerne ein Feedback“

Der Beirat sieht sich von Teilen der Verwaltung blockiert. Deutlich wurde dies am Montag auch bei anderen Punkten. Schon seit drei Sitzungen etwa forderte der Eilenriedebeirat den Einsatz von Ordnungskräften im Stadtwald. Erst am Montag erfuhr das Gremium, dass städtische Außendienstmitarbeiter dort nicht eingesetzt würden, sondern nur im Innenstadtbereich.

Nun verlangt kein Mitglied des Gremiums die konkrete und sofortige Umsetzung all ihrer Empfehlungen. Dennoch wüssten sie gerne, was aus ihren Ideen wird. „Wir hätten gerne ein Feedback“, so Garnatz. „Inwieweit wird das, was wir hier machen, überhaupt weiterverfolgt?“

Argumente kommen bei der Politik nicht an

Auch in der Frage des vom Beirat vorgeschlagenen Wegerückbaus im Stadtwald ist noch nicht viel passiert. Angesprochen worden sei das Thema im Zusammenhang mit einer Drucksache zu einem anderen Thema, mehr aber auch nicht. Forstbereichsmitarbeiter Johannes Drechsel erklärte, dass alle Vorschläge des Beirats an die Politik weitergeleitet würden. Allerdings wohl nur in Form von Stichpunkten und dem Abstimmungsergebnis, ergänzt um eine Stellungnahme der Verwaltung. „Unsere Argumente bekommt die Politik offenbar nicht zu hören“, mutmaßt der Vorsitzende.

Beiratsmitglied Aline Rennebeck fragte denn auch: „Wie formulieren wir unsere Anträge, damit sie nicht im Nirvana landen?“ Garnatz möchte zur Klärung den neuen OB Belit Onay bitten, an einer Sitzung teilzunehmen. „Ich werde auch Kontakt mit der Vorsitzenden des Umweltausschusses aufnehmen“, sagt er. „Wir müssen Wege finden, wie wir uns Gehör finden. Das geht ja so nicht weiter.“

Von Andreas Krasselt