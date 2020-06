Hannover: Stadtwald wird in Corona-Zeit zum Müllwald

Hannover

Schön ist das nicht: In den Büschen hängen gebrauchte Papiertaschentücher, neben den Mülleimern bauen sich Plastikbehälter mit Essensresten auf, unter der Bank Zigarettenkippen. Ein paar Meter weiter liegen OP-Masken unter einem Ast, auf dem sorgfältig eine Babysocke zum Finden aufgesteckt ist. Das benutzte Gummi auf der Baumwurzel wird einiges verhütet haben, aber nicht die Vermüllung des Waldes. Die vordere Eilenriede zwischen Musikhochschule, Lister Turm und Zoo sieht in diesen Tagen nach viel Besuch aus. Besuch, der seinen Abfall hinterlässt.

„Stärkere Vermüllung durch erhöhtes Besucheraufkommen“

„Seit der Corona-Krise stellt die städtische Forstverwaltung nicht nur in der Eilenriede, sondern in allen Waldflächen ein erhöhtes Besucheraufkommen und damit einhergehend eine stärkere Vermüllung fest“, berichtet Stadtsprecher Dennis Dix. Einschränkungen im Bereich der Gastronomie und des Einzelhandels sowie die Schließung von Freizeiteinrichtungen hätten offenbar zu einem hohen Besucherdruck auf die frei zugänglichen Grünflächen und Wälder geführt. „Dieser Zustand wird sich möglicherweise wieder ändern, wenn die Situation sich weiter normalisiert.“

Krähen leeren Mülleimer auf ihre Weise

Das hofft auch Gerd Garnatz, Vorsitzender des Eilenriedebeirats. „In der vorderen Eilenriede hat die Verschmutzung in den vergangenen Wochen zugenommen, es werden vermehrt Taschentücher und Masken gefunden“, sagt er. Allerdings komme es immer im Mai und Juni, „wenn bei jungen Männern die Hormone sprießen, verstärkt zu Vandalismus“. So manche Verschmutzung, die man Menschen zuordnen würden, hätten aber auch Krähen verursacht. „Das sind Verdauungsopportunisten, die setzen sich an die Ränder der Mülleimer, zerren den Inhalt heraus und sortieren, was für sie noch brauchbar ist.“

Nun, die Flasche Wein an der Liegewiese geht sicher nicht auf das Konto der Krähe. „Leider ist der nachlässige Umgang mit Müll in der Öffentlichkeit auch ein gesellschaftliches Problem“, stellt Stadtsprecher Dix fest. Wegräumen müssen dann die anderen, in diesem Fall die städtische Forstverwaltung, „die für die Reinigung überall dort zuständig ist, wo zum Besuch eingeladen wird – also an Wegen einschließlich der 280 Mülleimer in der Eilenriede, Spielplätzen, Fitnessparcours oder Liegewiesen“. Allerdings haben diese auch noch Bäume zu wässern, Wege instandzusetzen, Zäune und Sitzbänke zu reparieren und vieles anderes. „Eine weitere Aufstockung der Müllbehälter sowie die Verstärkung der Reinigungsgänge ist somit nicht zu leisten“, so Dix.

„Aha“ würde den Job übernehmen

Auf den Straßen der Stadt Hannover ist der Zweckverband Abfallwirtschaft „Aha“ für die Sauberkeit zuständig, er würde sich auch gern um die Müllbeseitigung im Stadtwald kümmern. „Derzeit ist die Trennung in der Reinigungszuständigkeit der aktuelle Stand“, sagt Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung Hannover. Bereits im Konzept “ Hannover sauber“ sei die Prüfung und Verbesserung der Reinigungszuständigkeit, zum Beispiel die Reinigung aus einer Hand, dargestellt worden. „An diesem Konzept arbeiten wir zur Zeit.“

Aus der Eigenverantwortung will die Stadt die Bürger letztlich nicht entlassen. „Wenn alle Waldgäste den Wald so verlassen, wie sie ihn selbst vorfinden möchten, sollte es mit der Sauberkeit klappen“, sagt Dix.

Hunde in der vorderen Eilenriede müssen ganzjährig angeleint werden

Gerd Garnatz weist noch auf ein anderes Ärgernis hin. Im Moment würden die Setz- und Brutzeiten bis 15. Juli überall gelten, also die Anleinpflicht für Hunde gelten. Aber: „Viele Hundebesitzer wissen nicht, dass sie ihre Hunde in der vorderen Eilenriede das ganze Jahr anleinen müssen. Das ist in Hannover etwas besonderes, weil hier die hannoversche Straßenordnung gilt.“

