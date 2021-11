Hannover

Wer Eigentum erwerben will, hat es bereits gemerkt: Die Immobilienpreise ziehen in Norddeutschland, auch Niedersachsen und Hannover, weiter an. Eine Analyse von „immowelt“ hat nun ergeben, dass sich in 45 von 50 untersuchten Stadt- und Landkreisen die Angebotspreise von Eigentumswohnungen nur binnen eines Jahres (Vergleich erstes Halbjahr 2021 zum ersten Halbjahr 2020) stark erhöht haben.

In 32 Kreisen beträgt der Anstieg sogar mindestens zehn Prozent, in Hannover sind es 14 Prozent – von 2640 auf 3020 pro Quadratmeter. Das ist noch nichts gegen den Anstieg in Göttingen: Während der Quadratmeter vor einem Jahr im Median noch 2020 Euro gekostet hat, müssen Käufer aktuell bereits mit 2800 Euro kalkulieren – ein sattes Plus von 39 Prozent.

In Cuxhaven ist es am teuersten

Lage, Lage, Lage: Teuerstes Pflaster in Niedersachsen dürfte der Landkreis Cuxhaven sein, unter 3.800 Euro pro Quadratmeter ist dort an der Küste kaum etwas drin.

Von Petra Rückerl