Hannover: Eichenprozessionsspinner in der Eilenriede

Hannover: Eichenprozessionsspinner in der Eilenriede Die Raupe ist gefräßig, ihre feinen Brennhaare lösen beim Menschen toxische Hautreaktionen und Husten aus: Nun ist der Eichenprozessionsspinner auch in der Eilenriede angekommen. Die Stadt bestätigte ein Nest des Nachtfalters Nähe Steuerndieb. Es wurde von einer Fachfirma entsorgt – aber eine Restsorge bleibt.

Ein Nest vom Prozessionsspinner hängt in einer Eiche. Die gefräßige Raupe mit den giftigen Brennhaaren war in diesem Sommer auch in der Eilenriede. Quelle: dpa