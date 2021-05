Hannover

Geld verloren? Ein 49-Jähriger hat am frühen Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr im Bereich Beneckeallee/Am Andreashof in Vinnhorst ein Bündel Geldscheine gefunden. Dabei handelt es sich um eine Summe im vierstelligen Bereich. Der ehrliche Finder gab das Geld bei der Polizeistation Vinnhorst ab.

Die Beamten suchen nun nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer. Der 49-Jährige hat das Anrecht auf einen angemessenen Finderlohn: zunächst fünf Prozent von 500 Euro, also 25 Euro, plus drei Prozent des darüber liegenden Betrags. Das wären zum Beispiel bei einer Gesamtsumme von 1000 Euro 25 plus 15 Euro, also insgesamt 40 Euro. Alles, was über diesen rechtlichen Anspruch möglicherweise hinausgehen könnte, liegt natürlich im Ermessen des glücklichen Eigentümers des verlorenen Geldbündels.

Von Andreas Krasselt