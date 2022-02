Hannover

Herbert Schmalstieg, neben Gerhard Schröder einziger lebender Ehrenbürger der Stadt Hannover, wünscht sich vom ehemaligen Bundeskanzler und SPD-Parteifreund, dass er sich stärker von Wladimir Putin distanziert und seine Rolle nachhaltig überdenkt. „Er sollte sich genau überlegen, welchen Weg er geht und sich aus seinen Aufgaben für den russischen Despoten herausziehen.“

Seine Ehrenbürgerschaft aber sollte Gerhard Schröder behalten, sagte Schmalstieg am Sonnabend auf Anfrage: „Als Ministerpräsident und später als Bundeskanzler hat er viel für die Stadt Hannover getan.“

Der aktuelle Amtsinhaber, OB Belit Onay (Grüne), sagte: „Wer in den vergangenen Jahren die autoritäre Entwicklung in Russland und Wladimir Putins Bereitschaft zur Gewalt kleinredet und relativiert hat, sollte spätestens jetzt eines Besseren belehrt sein. Das betrifft Herrn Schröder genau so wie zahlreiche andere Politiker und Politikerinnen, die bezüglich Putins einen Irrweg eingeschlagen haben.“ Aus vielen Gesprächen in Hannover wisse er, dass das Verständnis für die geschäftlichen Verpflichtungen des Altbundeskanzlers nach Russland schwinde. „Mir geht es genau so.“

Zwei, die sich offensichtlich gut verstehen: Gerhard Schröder und Wladimir Putin 2018 beim Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft in Moskau. Quelle: ALEXEI DRUZHININ/Imago

CDU-Fraktion scheitert mit Eilantrag im Rat Hannovers

Eine Debatte um die Ehrenbürgerschaft Schröders hatte die CDU in der jüngsten Ratssitzung gestartet. Der Altbundeskanzler sollte alle Ämter im Auftrag der russischen Regierung ruhen lassen und sich von seinem langjährigen Freund Wladimir Putin distanzieren. Sonst müsse ihm die Ehrenbürgerwürde aberkannt werden, da Schröders Verhalten als Ehrenbürger auch dem Ansehen Hannovers schade. Ein Eilantrag war am Donnerstag am Votum der übrigen Ratsparteien gescheitert. Die Diskussion aber geht weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Schröder sollte sein Ansehen als Bundeskanzler retten“

Herbert Schmalstieg, von 1972 bis 2006 Oberbürgermeister von Hannover, sagte außerdem, Gerhard Schröder sollte versuchen, sein Ansehen als Bundeskanzler zu retten – „für die Nachwelt, aber auch für die Partei“. „Was Wladimir Putin macht, ist eine Schande und ein Skandal. Für solche Vorgehensweisen darf Gerhard Schröder nicht zur Verfügung stehen“, fuhr Schmalstieg fort – auch wenn es Schröders Privatsache sei, wenn er im Auftrag des russischen Despoten arbeite.

Direkt mit Schröder gesprochen habe er nicht, sagte der ehemalige Oberbürgermeister weiter. Das habe er auch nicht vor: „Einen Rat von außen sollte man nicht geben. Das muss Gerhard Schröder selber machen.“

Stadt Hannover hat erst zwei Ehrenbürgerschaften aberkannt

In der Geschichte der Stadt Hannover hat der Rat bislang zweimal einem Träger die Ehrenbürgerwürde aberkannt: Adolf Hitler und Bernhard Rust, in der Nazi-Zeit Gauleiter von Süd-Hannover-Braunschweig. Beide Personen hatte der Rat per Resolution am 9. Novemver 1978 aus der Liste der Ehrenbürger gestrichen – symbolisch am 40. Jahrestag der Reichspogromnacht. Der damalige Oberbürgermeister hieß Herbert Schmalstieg. „Bei diesen beiden Streichungen sollte es bleiben“, sagte dieser am Sonnabend.

Heino Wiese will kein Honorarkonsul von Russland sein

Große Hochachtung habe er vor Heino Wiese, der als russischer Honorarkonsul in Hannover zurückgetreten sei, so Herbert Schmalstieg weiter. Wiese war früher SPD-Landesgeschäftsführer in Niedersachsen und am Management von Wahlkämpfen von Gerhard Schröder beteiligt. Die Schritte des russischen Präsidenten könne er nicht mehr guten Gewissens mittragen, so Wieses Begründung für seinen Rücktritt vor wenigen Tagen.

Auch SPD-Chef Ahmetovic legt Schröder nahe, seine Posten aufzugeben

Ähnlich wie Schmalstieg hatte sich auch Adis Ahmetovic, SPD-Chef von Hannover, am Freitag zur Frage um Schröders Ehrenbürgerschaft geäußert. Er riet dazu, die Solidarität mit der Ukraine und Putins Krieg nicht mit der Ehrenbürgerschaft zu vermischen. „Das ist unpassende Parteipolitik.“ Er legte dem Altbundeskanzler aber nahe, von sich aus den Schritt zu unternehmen, und seine Posten bei russischen Unternehmen aufzugeben.

Von Andreas Voigt