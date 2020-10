Hannover

Ein Ehestreit im Drogenmilieu ging offenbar nach hinten los: Die 47-jährige Ehefrau war am Sonnabend gegen 20.10 Uhr auf der Polizeiwache in Limmer erschienen und berichtete, ihrem Mann (27) nach einem Streit eine größere Menge Drogen weggenommen zu haben. Dabei habe es sich vermutlich um eineinhalb Kilo Marihuana gehandelt, das sie bei einer Bekannten versteckt habe.

Die Ermittler nahmen zunächst den 27-jährigen Ehemann vorläufig fest. Eine Richterin ordnete anschließend die Durchsuchung der Wohnung der 46-jährigen Bekannten an, in der die Drogen versteckt sein sollten. Im Keller des Mehrfamilienhauses in Linden-Süd fanden die Beamten schließlich vier Plastiktüten mit einer braun-grünlichen Substanz, bei der es sich vermutlich um das Marihuana handeln dürfte.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen unerlaubter Abgabe und Besitzes in nicht geringer Menge von Cannabis und Zubereitungen. Doch auch die beiden Frauen müssen sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von Andreas Krasselt