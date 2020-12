Hannover

Diese Hilfe kommt an: 40 obdachlose Menschen in Hannover können das Jahr 2021 in einer schützenden Unterkunft beginnen. Im Jugendgästehaus in der Wilkenburger Straße (Wülfel) sind noch Zimmer frei – und sie können dank der Großzügigkeit des Ehepaares Maria und Uwe Thomas Carstensen bezogen werden. 60.000 Euro spenden die beiden aus Hannover für das womöglich lebensrettende Projekt.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, befanden die beiden, die die Zimmer für vier Monate sponsern. Und verbinden ihr Engagement mit Kritik an der Stadt, die im Sommer dort die Unterbringung von Obdachlosen abgelehnt habe. Die Stadt habe laut Aussagen der Betreiberin des Jugendgästehauses „das Objekt Mitte des Jahres angesehen und dann mehr als drei Monate benötigt, um festzustellen, dass – warum auch immer – beabsichtigte erhebliche Umbaumaßnahmen“ nicht durchzuführen seien. „Da fragt man sich schon, warum es für Jugendliche geeignet ist – aber nicht als Unterbringung für Obdachlose“, so Maria Carstensen. Das Haus verfüge über 80 Betten, habe eine geräumige funktionierende Küche, Aufenthaltsräume und sogar zwei Wohnungen mit eigener Küche. Viele Zimmer hätten ein eigenes Duschbad. „Durch engagiertes Zusammenwirken“ des Vereins Selbsthilfe für Wohnungslose (SeWo) mit Arbeiterwohlfahrt ( AWO), Caritas, der Diakonie und der Leiterin des Jugendgästehauses „haben alle Beteiligten erfreulicherweise in kürzester Zeit sämtliche ,Hürden’ überwunden“, berichtet Maria Carstensen. Nun seien sie und ihr Mann sehr froh, dass trotz der – aus ihrer Sicht herzlosen – Entscheidung der Stadt Hannover das Jugendgästehaus jetzt doch für Obdachlose genutzt wird. Das Paar Carstensen beteiligt sich übrigens mit dem Paar Niedergerke auch finanziell an der schnellen Unterbringung von 34 wohnungslosen Menschen in Hotelzimmern in Hannover.

Vorn: Ricarda und Udo Niedergerke mit Maria und Uwe Thomas Carstensen. Quelle: Heusel

Nach den privaten Sponsoren hiesigen Hilfsorganisationen ruft auch der DGB Niedersachsen zu schnellen und auch nachhaltigen Hilfen für wohnungslose Menschen auf. Am Freitag stellten DGB-Chef Mehrdad Payandeh mit Experten das Projekt „Wohnen für alle! – Initiative für einen Pakt gegen Wohnungslosigkeit in Niedersachsen“ vor.

Angesichts der erst kommenden Kälte und der grassierenden Corona-Pandemie werden die Anmietung von Hotelzimmern, Jugendherbergen und anderen „menschenwürdigen und sicheren Einzelunterkünften“, so Payandeh, gefordert. Eva-Magdalena Thalmeier, Sprecherin der Landesarmutskonferenz: „Der Winter ist für Menschen ohne eigene Wohnung grundsätzlich eine kritische Jahreszeit, dieser Corona-Winter trifft die Obdachlosen aber nochmals besonders hart. Viele gehören zur Risi- kogruppe und sind für eine Infektionskrankheit wie Corona besonders anfällig.“ Perspektivisch sollte es mindestens 400 Wohnungen in Rahmen von Housing-First-Projekten und eine wissenschaftliche Begleitung geben, schlug der Architekturprofessor Eckart Güldenberg für die Stiftung „Ein Zuhause“ vor.

Baut Housing-First-Projekte: Professor Eckart Güldenberg. Quelle: Fotostudio Imacom

Einen „Tropfen auf dem heißen Stein“, aber immerhin, nannte er das auf drei Jahre angelegte Housing-First-Modellprojekt im Karl-Imhoff-Weg ( Vahrenwald), wo gerade 15 günstige Mietwohnungen für Wohnungslose mit einem sozialpädagogischen Begleitangebot entstehen. Die Stiftung „Ein Zuhause“ errichtet die Räumlichkeiten, die Stadt hat das Erbpachtgrundstück dafür zur Verfügung gestellt, für die Finanzierung werden Mittel der sozialen Wohnraumförderung von Land, Stadt und Region bereitgestellt, die Sozialarbeiterstelle teilen sich Stadt und Region. Bereits im Mai zur Grundsteinlegung kam etwa eine halbe Million an Spenden und vergünstigten Darlehn zusammen, um das notwendige Eigenkapital zu sichern. Gefördert wird das Projekt auch von der Klosterkammer Hannover mit 89.830 Euro für die Ausstattung des „Housing First“-Projektes. Davon bezahlt werden die Küchen, gemeinschaftlich genutzte Waschmaschinen und Wäschetrockner, Büromöbel und die Ausstattung des Außenbereiches mit Gartenhaus und Sitzgruppen, so Klosterkammer-Dezernent Bastian Pielczyk.

Stadt und Stiftungen planen Projekte

Es passiert allerdings noch mehr in dem Bereich: Ansätze von Housing-First hat ein weiteres städtisches Projekt in Döhren, das ebenfalls von dem Ehepaar Carstensen mit ihrer MUT-Stiftung und dem seit Jahren für Obdachlose engagierte Ärztepaar Ricarda und Udo Niedergerke (Niedergerke-Stiftung) finanziell unterstützt wird. 21 Plätze – perspektivisch sogar 70 – für immerhin drei Monate bietet das neue Modellprojekt „Plan B – OK“. Das sieht laut Stadt vor, „die zeitweilige Unterbringung obdachloser Menschen mit sozialer Beratung zu kombinieren, um sie dabei zu unterstützen, ihre Wohn- und Lebenssituation dauerhaft zu verbessern“. Solche städtischen Projekte gehen naturgemäß nicht so schnell wie private –siehe Jugendgästehaus: Zur Zeit läuft bei Plan B-OK ein Interessenbekundungsverfahren, „das von der Region Hannover koordiniert und noch vor Weihnachten entschieden wird, um einen Träger für das Projekt zu finden“.

Obdachlosenunterkunft auch im Zooviertel

Auch noch nicht so weit ist die geplante Obdachlosenunterkunft in der Kleefelder Straße 31 (Zooviertel). Das ehemalige Kinderschwesternwohnheim soll obdachlose Menschen dauerhaft unterbringen, ebenfalls mit sozialpädagogischer Begleitung.

Obdachlosenwohnungen in der Kleefelder Straße. Quelle: Rückerl

Außerdem soll laut Stadt ein weiteres städtisches „Housing-First-Projekt an der Schulenburger Landstraße 167 – 225 nach der Gesamtsanierung zur Unterbringung obdachloser Familien“ genutzt werden. Auch hier gebe es Überlegungen, „die ordnungsbehördliche Unterbringung und den Housing-First-Ansatz in Form von Belegrechtswohnungen zu kombinieren“, schreibt die Stadt auf NP-Anfrage.

Von Petra Rückerl