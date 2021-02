Hannover

Vor der Urteilsverkündung schickt die Ehefrau ihrem Mann Evgenij K. (47) einen Handkuss. Die Geste wirkt ein wenig ungelenk – wohl wegen der OP-Maske über dem Mund. Aber sie kommt von Herzen. Gar nicht ungelenk, war es, als der Angeklagte ihr mit fünf Messerstichen das Leben nehmen wollte. Mit einem Stich durchbohrte er ihre Rippe, mit einem anderen brach er ihr die Schulter.

Dafür wurde der Familienvater aus Barsinghausen wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. „Sie unterscheiden sich von anderen Angeklagten in solchen Verfahren. Sie haben sich gestellt und ihre Situation reflektiert“, erklärte Richter Stefan Joseph das Urteil. Ohne ein Geständnis und die Reue wäre die Strafe deutlich höher ausgefallen.

Angeklagte hatte fast drei Promille

Am 16. Juni 2020 eskalierte ein banaler Ehestreit zur Beinahe-Katastrophe. Evgenij K. ist depressiv und hat ein Alkoholproblem. Zur Tatzeit hatte er fast drei Promille Alkohol im Blut. Obwohl er seit längerer Zeit arbeitsunfähig war, hatte er viel am Haus gemacht. Seine Frau hielt die Familie mit zwei Jobs über Wasser.

„Ihre Frau ist in Deutschland gut angekommen, Sie hatten so ihre Schwierigkeiten“, brachte es der Richter auf den Punkt. Der Angeklagte hatte bei seinem Geständnis von „fehlender Wertschätzung“ seitens seiner Frau gesprochen. Der Volksmund nennt so etwas verletzte männliche Eitelkeit.

Nach dem Streit trank K. Bier und Cognac, er nahm auch zwei Schlaftabletten. Doch die Auseinandersetzung wühlte noch in ihm. Also ging er ins Kinderzimmer zu seiner Tochter, dort schlief auch seine Frau, und stach zu.

Familie hat dem Vater die schreckliche Tat verziehen

Das Gericht geht von einer verminderten Schuldfähigkeit aufgrund seiner psychischen Erkrankung aus. Da die vorsätzliche Tötung im Versuch stecken blieb, milderte sich der Strafrahmen weiter. Letztendlich musste die Kammer eine Strafe zwischen 3 Monaten und siebeneinhalb Jahren finden. Wenn es gut läuft, ist K. in knapp zwei Jahren wieder auf Bewährung raus.

„Mit vier Jahren liegen wir am unteren Ende für so eine Tat“, erklärte der Richter. Zugunsten des Mannes spreche auch, dass die Familie weiter zu ihm halte. Aber Richter Joseph meinte auch: „Sie wollten ihre Frau im Beisein ihrer Tochter erstechen. Das wird ihre Tochter ein Leben lang nicht loswerden.“

Von Thomas Nagel