Hannover: Ehefrau lügt vor Gericht für ihren Mann 

Hannover

Lügen haben kurze Beine, sagt der Volksmund. Also blieb Lysann W. (41) am Donnerstag nichts Anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen. Sie gestand im Amtsgericht Hannover, ihrem Mann und dem Vater ihrer fünf Kinder ein falsches Alibi gegeben zu haben. Dafür wurde sie zu einer Geldstrafe von 1350 Euro (90 Tagessätzen) verurteilt.

Am 24. September 2019 hatte sie im Landgericht gesagt: „Ich war mit meinem Mann auf einer Trauerfeier für einen verstorbenen Cousin.“ Und zwar von 16 Uhr bis 22.30. Folglich konnte sich der Gatte nicht am 2. Oktober 2018 einer versuchten räuberischen Erpressung schuldig gemacht haben. Der Vater von fünf Kindern wurde trotzdem zu drei Jahren Haft verurteilt. Bei dem Verbrechen ging es um Drogengeschäfte.

Strafbefehl sah Bewährungsstrafe vor

Im Urteil heißt es: „Die Aussage klang wie auswendig gelernt und war wenig detailreich.“ Zudem gab es Widersprüche im Vergleich zu anderen Aussagen. Und die Lüge war sehr leicht durchschaubar. Denn die Trauerfeier fand fast neun Monate nach dem Todesfall statt. Dabei ist im muslimischen Glauben eine Halbjahres-Regel für derlei Anlässe vorgesehen.

Im Strafbefehl wurde Lysann W. sechs Monate Haft auf Bewährung und 1500 Euro Geldstrafe aufgebrummt. Sie hat bereits fünf Vorstrafen wegen Betruges, Einfuhr von Drogen und falscher eidesstaatlicher Erklärung. Die letzte Verurteilung war unmittelbar vor der jetzt angeklagten Tat rechtskräftig geworden.

Es herrschte ein Aussagenotstand

Doch im Strafbefehl befand sich ein Fehler. Lysann W. wurde als ledig bezeichnet. Sie ist aber nach deutschem Recht verheiratet. „Und sie wollten nicht alleine mit den Kindern zu Hause sitzen“, befand Richter Reinhard Meffert. Zumal ihr Mann bis 2017 im Gefängnis saß und nach der Tat in Wunstorf wieder in U-Haft wanderte.

Aus diesem Grund sprach Rechtsanwalt Holger Kleine-Tebbe von einem Dilemma, in dem sich seine Mandantin befand. Der Gesetzgeber nennt so etwas „Aussagenotstand“. Also wenn ein Zeuge Gefahr von sich oder von einem Angehörigen abwenden will. Für das Wort „Liebe“ gibt es im Strafgesetzbuch keine Verwendung, aber so könnte man die Motivation der Angeklagten auch bezeichnen.

Von Thomas Nagel