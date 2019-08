Hannover

Er gilt als extrem schüchtern und zurückhaltend, ist keiner, der sich aktiv – außer er steht auf der Bühne – der Öffentlichkeit präsentiert. So ganz zurückgezogen hat sich Ed Sheeran (28) bei seinem zweitägigen Aufenthalt in Hannover dann aber doch nicht. Nach dem ersten, verregneten Konzert am Freitagabend düste der Superstar im Van in seine Bleibe – standesgemäß übernachtete er im Fünf-Sterne-Hotel, dem Luisenhof. Dort war er schon angekommen, ehe die Menschenmassen, 75.000 Fans waren ja auf dem Messegelände, überhaupt in den Stadtbahnen oder in ihren Autos saßen.

Vor dem Abflug: Flughafensprecher Sönke Jacobsen und Ed Sheeran. Quelle: Facebook

Jedenfalls sprang Sheeran kurz unter die Dusche und brach wieder auf: zur Aftershowparty im Pier 51. Die Location am Maschsee war für den Abend für das normale Volk geschlossen gewesen, nur die Entourage des 28-Jährige hatte Zugang, auch Sängerin Zara Larsson (21) sowie James Bay (28) waren mit von der Partie, feierten mit. Letzterer hatte an dem Abend (bis auf die Anspannung vielleicht) ja eher leichtes Spiel, sein Auftritt war wegen des Gewitters ja abgesagt worden.

„Er war sehr relaxed und nett“

Jedenfalls haben sich Sheeran und Co. im Pier das ein oder andere Getränk genehmigt, der ein oder andere Kurze soll über den Tresen gegangen sein, gegessen wurde auch. Und weil einige Fans – darunter auch Hannovers Super-Promijäger Tomas Lada (24) – Wind vom Aufenthaltsort des Weltstars bekommen hatten und an den Maschsee gefahren waren, ging Sheeran tatsächlich kurz nach draußen und ließ sich mit der Handvoll Leute fotografieren – allerdings nicht ohne drei Bodyguards um sich herum. „Er war trotzdem sehr relaxed und nett“, erzählte Lada der NP. „Außerdem machte er gar nicht den Eindruck, von seinem kaputt sein.“ Gegen drei soll Sheeran die Party dann verlassen haben.

Nach dem zweiten Konzert am Sonnabend fuhr der Musiker dann mit Polizeieskorte direkt zum Flughafen. Am (General Aviation Terminal) GAT wartete dann wieder Fans, etwa 20 warteten hier auf den Rotschopf. Einer seiner Sicherheitsleute bat die Gruppe sich aufzustellen, Sheeran würde mit jedem ein Bild machen. Hat er auch: „Er hat sich die Handys genommen und geduldig Selfies gemacht“, berichtete Tomas Lada. Zwei- dreimal pro Smartphone drückte Sheeran ab, „so war für jeden ein gutes Foto dabei“, so Lada lachend. Auch Flughafensprecher Sönke Jacobsen (52) ließ es sich nicht nehmen, am GAT zu warten: „Er war wirklich sehr nett und absolut entspannt.“ Der 52-Jährige will über die nächtliche Begegnung mit Sheeran in seinem Blog „Jott-Stories.com“ berichten.

Von Mirjana Cvjetkovic