Hannover

Ed Sheeran, du Rain-Man, auch dein zweiter Tag auf dem Messegelände startet mit Regen. Kürzer und wärmer zwar als am Freitag, dafür aber viel stärker, Platzregen. Viele der 65.000 Fans nutzen nun die Hallen, suchen Schutz, weitaus mehr Fans bleiben allerdings auf dem Gelände, genießen das Vorprogramm und freuen sich über die Beats und quirligen Popsongs der Schwedin Zara Larsson. Danach werden Shirts und Shorts getrocknet, schnell mal über die Absperrgitter gehängt oder in der Luft wie ein Propeller gewirbelt. Man muss sich nur zu helfen wissen.

Heute ist man auf dem Messegelände immer noch ganz baff, ob des Tourrekords, den Ed Sheeran am Vortag in Hannover gebrochen hatte: U2 entthront, in Einnahmen und Zuschauerzahlen. Stolz können sie alle sein, der Ed, die Stadt, die Fans. 140.000 Besucher an zwei Tagen vermeldet der Veranstalter, die trotz der herbstlichen Umstände prima mit den zwei riesigen Events zurechtgekommen sind. An- und Abreise haben geklappt, zufriedene Gesichter überall.

Auch James Bay kann auftreten

Und endlich kann auch James Bay sein Programm präsentieren. Am Tag 1 fiel sein Auftritt dem Unwetter zum Opfer. Seine saubere wie laute Band rüttelt auch den letzten Träumer im Regencape auf, er ist ein guter Sänger, liebt die E-Gitarre und kann sein Set 45 Minuten lang präsentieren. „Pink Lemonade“ und „ Hold Back The River“, auch in Hannover ist Bay kein Unbekannter. „Danke, dass ihr so früh gekommen seid!“, freut er sich.

Viel Beifall für den Engländer, und dann dauert es nur noch wenige Minuten, bis eine Videokamera Ed Sheeran auf seinem Weg zur Bühne einfängt. Breites Grinsen - Gitarre anschließen, anschlagen, aufnehmen, auf der Gitarre klopfen, aufnehmen und alles abspielen – fertig ist „Castle on the Hill“, Eds Sehnsuchtssong über Heimat und Tourleben. Unendlich viele Fotos werden geschossen, der Jubel kennt keine Grenzen. Und Ed Sheeran kommt ein wenig lockerer rüber als am Freitag, kündigt an, dass dieses Konzert das letzte in Deutschland sei, und man ihn nun für eine längere Zeit hier nicht mehr sehen und hören wird.

Ed Sheeran ist etwas lockerer als am Freitag

Die Enttäuschung ist nur von kurzer Dauer, Ed springt auf die Monitorboxen und rappt zu „Eraser“, die Fans klatschen mit, kaum einer, der nicht sein Smartphone auf Videobetrieb gestellt hat. Ed liebt und lobt das deutsche Publikum, es „sei das Loyalste“ und er erinnert sich gerne an seine Auftritte auf der Reeperbahn vor acht Jahren. Nach so viel Anerkennung passt „Beautiful People“, das vielleicht schönste Lied vom neuen Album „No.6 Collaborations Project“ hervorragend. Es fällt auf, wie oft Sheeran zu seinen Titeln rappt, er steht nicht ohne Grund an der Spitze der modernen Popmusik, da müssen sich auch Justin und Eminem einreihen.

Zum beeindruckenden „Bloodstream“ schweben rote Phantasien über die Leinwände, das Duett mit dem erwähnten Bieber in „I Don’t Care“ funktioniert auch als Solosong. Die Bühne sieht nun aus, wie ein großer einarmiger Bandit, eine funkelnde Spielmaschine, naiv und lustig. Sheeran schnappt sich sein Mikrofon und geht an den Bühnenrand: „Das hat gestern im Regen so viel Spaß gemacht, nun tue ich es wieder!“. Die Balladen wie „Tenerife Sea“ gehen auf, die folkigen Nummern wie „Galway Girl“ ebenfalls, und wenn Ed um etwas Ruhe bittet, dann ist die Menge vor ihm auch still.

Er hat die Massen in der Hand

Ed hat die Masse eben in der Hand, stürmt mit seinen kleinen Gitarren über seine Bühne, springt und singt. Und dass einige nach knapp zwei Stunden und unter den harten Riffs von „BLOW“ so langsam Richtung Ausgang ziehen, sei ihnen vergeben. Sie sind glücklich, sie wurden bestens unterhalten, schweigsam und voller Erinnerungen, taumeln sie vom Gelände. Da hat Ed sich bereits ein grünes Trikot von der Deutschen Fußballnationalmannschaft geschnappt und singt seinen größten Hit „Shape of You“. Und mit „You Need Me, I Don’t Need You“ endet der historische Auftrittsreigen Ed Sheerans unter großem Jubel in Hannover. Bis zum nächsten Mal, Ed, und sollte es auch noch Jahre dauern, egal.

Von Kai Schiering