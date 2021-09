Hannover

Die Macher der „Weltleitmesse für Metallbearbeitung“ – bekannt unter dem Kürzel EMO – möchten ihre Veranstaltung „neu positionieren“ und damit ihr Fortbestehen und ihre Zukunftsfähigkeit sichern. Zumindest, was die deutsche Ausgabe betrifft, die regelmäßig in Hannover stattfindet.

Der VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) als Ausrichter will die EMO künftig als Weltleitmesse für Produktionstechnik etablieren, erklärt VDW-Sprecherin Sylke Becker.

Digitales im Fokus

Damit habe die Messe „ihren Fokus erweitert und adressiert nicht nur die Hardware-, sondern auch die Softwarehersteller. Bei jeder Maschine, Komponente oder Werkstück wird der digitale Zwilling (...) mitgedacht und abgebildet.“ Noch stärker als bisher rücke die Digitalisierung in den Mittelpunkt.

Zudem positioniere sich die EMO ab der nächsten Ausgabe 2023 in Hannover „mit neuen Themen, die die Branche umtreiben und aus der Produktion in die Gesellschaft wirken: Business, Sustainability in Production und Connectivity.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Struktur

Überhaupt soll es eine „neue Struktur“ geben, zu der etwa eine „Speakers Corner, Master Class und EMO Academy“ zählen. Becker: „Die Formate benennen die Plattform für den kontinuierlichen, gemeinschaftlichen Ideenaustausch, für das Netzwerken (Matchmaking oder thematische Führungen), für digitale Begleitangebote (Web-Sessions) und für die Weiterbildung, die noch stärker in den Fokus rückt.“ All das könne auch digital stattfinden, die EMO will mit ihren Begleiangeboten auch außerhalb der Messezeit das ganze Jahr über präsent sein.

Internationales Publikum

Rund 117 .000 Besucher aus 150 Ländern besuchten die EMO im Jahr 2019 während deren sechstägiger Dauer in Hannover gezählt. Zwei Jahre zuvor waren es 130. 000. Mehr als die Hälfte der Besucher kam aus dem Ausland, wobei China, Japan, Taiwan und Indien besonders stark vertreten waren.

Wechselspiel

Als Kernthemen hatte die Messe unter anderem Digitalisierung und Automatisierung zu bieten. Auch erste Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI) hatten einige der 2200 Aussteller im Programm – mit deren Hilfe Maschinen miteinander kommunizieren können sollen. In diesem Jahr ist Mailand Ausrichtungsort der EMO, die Messe läuft dort im Wechsel mit Hannover, dieses Mal vom 4. bis 9. Oktober.

Von Ralph Hübner