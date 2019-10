Europäischer Dachverband lobt moderne Tierhaltung im Zoo

Der Europäische Zoodachverband EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) wurde 1992 gegründet. Er besteht aus fast 400 Mitglieder-Zoos in 48 Ländern in ganz Europa und dem Nahen Osten. Sie unterliegen höchsten Standards in Bezug auf die Pflege und Zucht der gehaltenen Tierarten und arbeiten gemeinsam daran, Arterhaltung, Forschung und Bildung weiterzuentwickeln. Der Erlebnis-Zoo Hannover ist seit März 1993 Mitglied der EAZA. Der Verein hat seinen Sitz in Amsterdam und ist Mitglied der World Association of Zoos and Aquariums ( WAZA).