E-Scooter-Gefahren aus ärztlicher Sicht: schnell, wackelig und instabil

Hannover

Wie gefährlich ist der E-Scooter wirklich? Für Erkenntnisse in Sachen neuer Kleinmobilität wagte Dr. Marc Schult den Selbstversuch, stieg auf den Elektro-Roller. Täglich hat der Chefarzt der Unfallchirurgie des Nordstadt-Klinikums mit den Folgen der Scooter-Nutzung zu tun. Nach einigen Testfahrten wunderte ihn das nicht mehr. Dem Scooter will er sich jetzt noch stärker wissenschaftlich widmen: Am Mittwoch tauscht er sich in Hannover mit Fachkollegen und Nutzern über die typischen Verletzungsmuster aus.

Vor allem das Tempo der Scooter beeindruckte den Arzt bei seinen Testfahrten: „Ich war überrascht, wie schnell 20 Stundenkilometer sein können“, so Schult. „Um das dauerhaft auf dem Rad zu schaffen, muss man sich ganz schön abstrampeln.“

Jeden Tag ein gebrochener Finger

Gleichzeitig ist der Scooter sehr instabil, wackelig in der Fahrweise. Das überfordert fast regelmäßig die Nutzer. „Wir haben ständig verletzte Scooterfahrer bei uns. In der Regel sind sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt und auf Hand oder Unterarm gefallen“, schildert der Chirurg. Die häufigsten Verletzungen sind Brüche eines Fingers oder im Bereich Handwurzel, Handgelenk und Ellbogen. „Täglich mindestens ein Fall“, so Schult. Die Zahlen bestätigen auch andere Krankenhäuser, etwa die des Diakovere-Verbunds. „Frakturen an Händen und Schultern – diese Unfälle und auch Zusammenstöße mit Fußgängern haben seit der Zulassung der Scooter im Sommer extrem zugenommen“, sagt Maren Salberg von Diakovere. 130 Fälle habe man bis jetzt gezählt.

Auch die Polizei warnt Längst hat die Polizei den E-Scooter als neues Verkehrsmittel verschärft im Visier, denn „mit der vermehrten Nutzung der E-Scooter nahm auch die Anzahl des normabweichenden Verhaltens deutlich zu“, so Polizeisprecherin Antje Heilmann. Heißt: Die Zahl der Verstöße gegen Vorschriften ist erheblich. Darauf hat die Polizei reagiert und vermehrt kontrolliert – auch bei Schwerpunktkontrollen. Dabei stellte die Polizei auch eine große Leichtsinnigkeit und Unwissenheit bei den Nutzern fest. „Die meisten wussten beispielsweise nicht, dass sie ein Kraftfahrzeug mit den damit verbundenen Promillegrenzen führen“, so Sprecherin Heilmann. Angekommen ist dieses Wissen auch nach Monaten der Nutzung nur wenig: Seit Genehmigung der Fahrzeuge im Juni zählte die Behörde 117 Alkoholfahrten im Stadtgebiet. Und die Tendenz war zuletzt stark steigend: Mitte September lag die Zahl der Trunkenheitsfahrten noch bei 38. Auch zu Scooter-Unfällen wurde die Polizei gerufen. Bis Mitte Oktober zählte die Behörde 18 Verkehrsunfälle unter Beteiligung eines E-Scooter-Nutzers. Besonders auffällig dabei: In 16 von 18 Fällen war der E-Scooter-Fahrer auch der Unfall-Verursacher. Bei 15 von 18 Unfällen wurden Menschen verletzt.

Protektoren oder Helme könnten helfen, doch wenige Scooterfahrer tragen sie. „Man entschließt sich in der Regel ja spontan, den Leih-Scooter zu nehmen“, glaubt Schult. „Da hat man den Helm meistens nicht dabei. Ich würde ihn auf jeden Fall dringend empfehlen.“

„E-Scooter ist kein Spielzeug !“

Mehr noch empfiehlt Schult jedoch den Nutzern, den E-Scooter ernst zu nehmen. „Für viele ist er nur ein Spielzeug, sie halten sich nicht an Verkehrsregeln, fahren zu zweit auf den Rollern. Dass der Scooter aber kein Spielzeug ist, sehen wir in der Unfallchirurgie täglich.“

Auch diesem Grund hat der Chirurg zu einem Fachsymposium eingeladen, dass sich mit E-Rollern, aber auch mit E-Bikes und den mit ihnen zusammenhängenden Unfallverletzungen beschäftigt. Eingeladen sind nicht nur Kollegen, sondern auch Laien, für Mittwoch, 20. November, um 17 Uhr im Majid-Samii-Auditorium (Haus C) des Nordstadt-Klinikums.

Von Simon Polreich