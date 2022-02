Hannover

E-Scooter-Anbieter Bolt hat für seine Fahrzeuge eine Funktion eingebaut, die das Fahren unter Alkoholeinfluss stark erschweren soll. Die Funktion besteht aus einem Reaktionstest vor Fahrtantritt. Die Funktion ist in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens aktiv. Das ist der Zeitraum, in der die meisten E-Scooter-Unfälle unter Alkoholeinfluss passieren – und deckt sich auch mit den Beobachtungen der Polizei Hannover.

Man wolle mit der neuen Funktion sowohl die Sicherheit von Fahrer als auch Verkehrsteilnehmer erhöhen, teilte das Unternehmen mit. Bolt ist einer von vier E-Scooter-Anbietern in der Stadt. Über die Anzahl seiner Fahrzeuge auf hannoverschen Straßen macht das Unternehmen keine Angaben. Und so funktioniert die Anti-Alkohol-Funktion:

Reaktionstest wird über ein Spiel in der App gemessen

Innerhalb des Buchungsprozesses über die Bolt-App werden die Nutzer zu einem Reaktionsspiel aufgefordert, das das Unternehmen selber entwickelt hat. Über die Messung der Reaktionszeit ermittelt das Spiel dann die Fahrtüchtigkeit. Liegt die Reaktionszeit über einem definierten Zeitpunkt, rät die App dem Nutzer, den E-Scooter stehen zu lassen. „Es soll damit das Bewusstsein der Nutzer für ihren aktuellen Nüchternheits- oder Rauschzustand schärfen“, so Bolt. Eine Wegfahrsperre gibt es allerdings nicht.

Das Fahren unter Alkoholeinfluss auf einem E-Scooter ist ab 0,5 Promille bis 1,09 Promille eine Ordnungswidrigkeit. Ab 1,1 Promille eine Straftat, die eine hohe Geldstrafe oder auch den Verlust des Führerscheins zur Folge haben kann, was in Hannover schon passiert ist. In Deutschland gilt generell für E-Scooter eine Grenze von 0,5 Promille, ab der das Fahren verboten ist. Bei Fahranfängern liegt sie bei 0,0 Promille. Bolt hat die Alkoholtest-Spielefunktion in allen 51 Städten eingeführt, in denen das Unternehmen die E-Scooter anbietet.

Politik in Hannover berät über allgemeinen Maßnahmenkatalog

„E-Scooter sind mittlerweile fester Bestandteil der urbanen Mobilität und leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. Wir sind uns des Problems und der Berichte über Trunkenheitsfahrten in Deutschland bewusst und wollen mit dieser neuen Funktion alkoholbedingte Unfälle mit E-Scootern reduzieren“, so Balthasar Scheder, Deutschland-Chef bei Bolt für die Mikromobilität.

Die Politik in Hannover diskutiert aktuell über einen Maßnahmenkatalog, mit dem der Umgang mit den E-Scootern auf den Straßen besser geregelt werden kann. Wildes Parken und unachtsames Abstellen ist dabei ein Kernproblem. Das Fahren unter Alkoholeinfluss hat nach Angaben der Polizei Hannover zwar generell zugenommen, ist im Vergleich zu anderen Unfallursachen aber kein großes Problem in der Stadt. Problematischer ist eher der unsachgerechte Umgang mit den E-Scootern und die Unwissenheit über Verkehrsregeln für die Fahrzeuge. Beides seien häufige Unfallursachen.

Von Andreas Voigt