Hannover

Vom Roller über das Lastenrad bis hin zum Auto: Rund um das Thema E-Mobilität drehte sich gestern alles auf dem Opernplatz. Die Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls hatte zu der Veranstaltung mit 47 Ausstellern eingeladen. „Das Thema wächst immer weiter und ist sehr aktuell“, betont Hannovers Tourismus-Chef Hans Nolte.

Auch für Besucherin Stefanie Röhrig (49) war sofort klar, dass sie sich das anschauen muss: „Ich interessiere mich sehr für E-Mobilität.“ Sogar eine Testfahrt im E-Auto Nissan Leaf hat sie gemacht. „Das war total entspannend und ruhig“, sagt die Garbsenerin. Auf lange Sicht sei das Elektroauto genau das Richtige. „Ich hoffe nur, dass die Batterien irgendwann etwas langlebiger werden.“

Polizei fährt seit Jahren mit E-Autos

Die Polizei nutzt schon seit einigen Jahren verschiedene E-Autos. Mehr als 100 der Fahrzeuge gehören bereits zu der niedersächsischen Flotte. So auch das Plug-In Hybrid-Fahrzeug VW Passat GTE. „Damit kann man bis zu 35 Kilometer weit fahren“, erklärt Yves Geuter, Polizeikommissar im Fuhrparkmanagement. Das sei im normalen Innenstadtdienst vollkommen ausreichend. Müssen doch mal mehr Kilometer gefahren werden, kommt der Verbrennungsmotor zum Einsatz.

Studenten schrauben am elektronischen Rennwagen

Mit von der Partie sind auch einige Studenten des Teams Horsepower. „Wir präsentieren unseren elektronischen Rennwagen von 2016“, erklärt Selim Seyhanoglu. Inzwischen wurde das Fahrzeug zu einem Simulator umgebaut, in dem verschiedene Testdaten gesammelt werden. Dagegen läuft der Bau des diesjährigen Fahrzeugs bereits auf Hochtouren. „Wir wollen vor allem die Aerodynamik verbessern und an der Sicherheit sowie der Zuverlässigkeit arbeiten“, so der 21-Jährige. Dem Informatikstudenten ist E-Mobilität sehr wichtig. „Die Ressourcen sind langfristig gesehen begrenzt.“ Es sei leichter neuen Strom zu produzieren, als fossile Brennstoffe.

E-Scooter für 2000 Euro

Christine Hattwig interessiert sich genau deswegen ein paar Meter weiter für einen E-Scooter. „Der fährt sich gut, nur über das Tempo von 20 Kilometern pro Stunde war ich etwas überrascht“, sagt die 54-Jährige. Und dann gibt es noch einen anderen Haken: Das Testmodell liegt bei 1200 Euro, das neue Fahrzeug sogar bei 2000 Euro. „Das ist viel zu teuer, das kann sich ja kein Mensch leisten“, sagt Hettwig. Vorerst wird sie wohl beim E-Bike bleiben - auch wenn das zu den Stoßzeiten nicht in die Bahn darf.

Von Cecelia Spohn