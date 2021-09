Hannover

Die Regiobus darf die ersten Elektrobusse für ihre Flotte anschaffen. 15 neue Fahrzeuge mit dem umweltfreundlichen Antrieb will das hannoversche Verkehrsunternehmen in den Jahren 2022 und 2023 für gut 20 Millionen Euro kaufen. Etwa die Hälfte davon muss die Region Hannover selbst aufbringen. Die Mittel dafür hat der Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag freigegeben. Der Rest der Summe kommt aus Fördertöpfen des Bundes.

Die neuen Busse sollen zunächst auf der Linie von 500 von Gehrden nach Hannover sowie auf der Linie 700 von Dedensen nach Hannover eingesetzt werden. Laut Region „sollen die E-Busse gezielt auf den verkehrsstärksten Linien eingesetzt werden, um dort maximale Effekte zu erzielen“. Die Regiobus hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2025 45 Prozent aller neuen Fahrzeuge über einen umweltfreundlichen Antrieb verfügen, bis 2030 sollen es 65 Prozent sein. 2019 war Regiobus zunächst mit einem Förderantrag für E-Busse beim Bund gescheitert. Deshalb der neue Anlauf.

E-Busse der Üstra nach Brand weiter außer Betrieb

Damit die neuen E-Busse ab 2022 den Betrieb aufnehmen können, muss jedoch auch noch die Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Am Betriebshof Wunstorf sollen die Fahrzeuge über Nacht mit Strom versorgt werden. Während des Betriebs soll eine Zwischenladung am Endpunkt der Linien an Hannovers ZOB stattfinden. Zudem soll die Werkstatt auf dem Betriebshof in Neustadt am Rübenberge als erster Regiobus-Standort für die Wartung und Instandhaltung von Elektrobussen umgerüstet werden.

Die Üstra war in Sachen E-Mobilität eigentlich schon viel weiter als Regiobus. Sie setzte bereits 15 Elektrobusse im Linienbetrieb ein, ehe im Juni der schwere Brand auf dem Betriebshof Mittelfeld einen herben Rückschlag für das Projekt brachte. Fünf Busse wurden durch das Feuer zerstört, die verbliebenen zehn nahm die Üstra aus Sicherheitsgründen aus dem Betrieb. Sie sind noch immer nicht wieder im Einsatz. „Wir wissen weiterhin nicht, was den Brand ausgelöst hat“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Die Untersuchungen dazu liefen immer noch.

Von deren Ausgang hänge auch ab, wann die E-Busse wieder in den regulären Linienbetrieb gehen. „Derzeit werden sie nur ohne Fahrgäste hin und wieder bewegt, um die Batterien frisch zu halten“, berichtet Iwannek.

Von Christian Bohnenkamp