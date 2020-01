Hannover: Durch Sperrung am Landwehrkreisel droht Verkehrschaos

Hannover

Rund um den stark befahrenen Landwehrkreisel (Ricklingen) droht ab Freitagabend ein Verkehrschaos. Grund ist die aufwendige Suche nach einer alten Fliegerbombe.

Um die Stelle frei zu legen, an der möglicherweise ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnte, muss zwischen der Ausfahrt Richtung Hemmingen und der Einmündung des Südschnellwegs ein großes Loch gegraben werden. Da diese Grabung die gesamte Fahrbahnbreite einnehmen wird, können Autofahrer den Kreisel nur eingeschränkt passieren. Möglich bleibt die Fahrt vom Ricklinger Kreisel nach Hemmingen sowie vom Südschnellweg in Richtung Ricklinger Kreisel. Aus Hemmingen kommend ist der Kreisel dicht, das heißt, die B 3 ist aus Richtung Hemmingen in Fahrtrichtung Landwehrkreisel gesperrt.

Bereits jetzt ist der Verkehr wegen der Vorarbeiten in dem Bereich durch die Sperrung einer Fahrspur eingeschränkt. Damit müssen Autofahrer vermutlich noch bis zum 21. Februar leben. Die Komplettsperrung jedoch beginnt am Freitag um 19 Uhr, wenn der Feierabendverkehr abgeflaut sein dürfte, und dauert voraussichtlich bis Mittwochfrüh, 5 Uhr. Für den Rückbau der Suchgrabung wird der Bereich voraussichtlich am Wochenende des 15. und 16 Februar erneut gesperrt.

Magnetsonden erhärten Bombenverdacht Der Bombenverdacht war nach der Auswertung von Luftbildern aufgekommen, die routinemäßig anlässlich des geplanten Ausbaus des Landwehrkreisels um eine Spur vorgenommen wurde. Bei kleineren Probebohrungen im Herbst wurden rund um den Verdachtspunkt mit Magnetfeldsonden Messungen durchgeführt. Diese erhärteten den Verdacht. Zumindest stellten die Experten im Erdreich eine Anomalie fest, die auf Vorhandensein von Kampfmitteln hindeutet. Konkret lässt sich das aber erst bestimmen, wenn man den Verdachtspunkt auch sehen kann. Also ist die Grabung notwendig, die zunächst von einer Fachfirma unter Begleitung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begonnen wird. Die Arbeiter werden aber mit ihrem schweren Gerät nur bis eineinhalb Meter an den möglichen Blindgänger herangehen. Dort übernehmen dann die Spezialisten der Kampfmittelbeseitigung, die schließlich den Verdachtspunkt freilegen werden. Sollten die Experten tatsächlich eine Bombe entdecken, würde für die Entschärfung oder gegebenenfalls Sprengung eine weitere Sperrung sowie die Evakuierung der gefährdeten Bereiche notwendig.

Diese Umleitungen werden ausgewiesen

Die Landesverkehrsbehörde empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Sie weist die folgenden Umleitungsstrecken aus:

Wer aus dem südlichen Umland über die B 3 nach Hannover will, sollte ab Pattensen über die L 443 und B 6 (Messeschnellweg) oder ab Arnum über die L 389 und L 393 (Wilkenburger Straße, Hildesheimerstraße) zum Südschnellweg fahren.

Wer aus dem südwestlichen Umland über die B 217 nach Hannover will, sollte ab Steinkrug über die L 460 nach Pattensen oder ab Holtensen über die L 389 nach Arnum fahren und dann jeweils der dortigen Umleitung zum Südschnellweg folgen.

Von der B 65 (Bückeburger Allee) aus Westen kommend, sollte man für Fahrten Richtung Osten, etwa nach Peine, ab Ricklinger Kreisel über Friedrich-Ebert-Straße, Lavesallee, City-Ring, Hildesheimer Straße zum Südschnellweg ausweichen. Vom Westschnellweg aus sollten Autofahrer bereits ab der Schwanenburgkreuzung über Bremer Damm, City-Ring und Hildesheimer Straße zum Südschnellweg fahren.

Von Andreas Krasselt