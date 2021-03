Das Wirtschaftsministerum in Niedersachsen hält eine Ladenöffnung nach dem 22.März für möglich, wenn sich Kunden vorher einem Schnelltest unterziehen und dieser negativ ausfällt. Dies solle über eine Öffnungsklausel in der Corona-Verordnung möglich sein, über die die Ministerpräsidenten-Konferenz das nächste Mal am 22.März berät.