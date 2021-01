Hannover

Noch vor der Kommunalwahl steht im Rathaus eine wichtige Entscheidung an. Die Amtszeit der Ersten Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, läuft Ende Juli aus. In den kommenden Wochen muss sich entscheiden, ob Oberbürgermeister Belit Onay sie zur Wiederwahl vorschlägt – und ob es im Rat dafür eine Mehrheit gibt. Nach Informationen der NP ist das fraglich.

Runde Geburtstage sind eigentlich eine schöne Sache. Im Fall der Grünen an der Verwaltungsspitze haben sie ein klares Bekenntnis gerade behindert. Sabine Tegtmeyer-Dette ist am 3. Januar 60 Jahre alt geworden. Wäre sie ein Jahr jünger, hätte sich der Rat spätestens im Februar über ihre Wahl einigen müssen. Diese Sechs-Monats-Frist gilt jetzt nicht. Das Votum rückt immer näher an den Termin der Kommunalwahl. Und das erhöht den Druck.

SPD will angemessen beteiligt sein

Die SPD, stärkste Fraktion im Rat, will angemessen an der Stadtspitze beteiligt sein. Dass sie nach 74 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister stellt, sondern die Entscheidung der Bürger für einen Grünen gefallen ist, schmerzt die Genossen noch immer. Dass dieser Grüne, Belit Onay, dann auch noch von einer Grünen vertreten wird, war bislang selbstverständlich. Aber jetzt?

Offenbar gibt es den Wunsch bei der SPD, Stadtkämmerer Axel von der Ohe (SPD) möge Erster Stadtrat werden. Dabei zollt eigentlich jeder dem bisherigen Einsatz Tegtmeyer-Dettes Respekt. Gleich nach Amtsantritt am 1. August 2013 wurde sie kommissarische Verwaltungschefin, weil der bisherige OB Stephan Weil zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. Sein Nachfolger Stefan Schostok (SPD) konnte sich nach seinem Amtsantritt im November 2013 auf ihre Unterstützung verlassen.

Nie eigene OB-Kandidatur erwogen

Als Schostok im Zuge der Rathausaffäre zurücktrat, übernahm Tegtmeyer-Dette erneut kommissarisch die Leitung der Stadtverwaltung bis zum Amtsantritt von Belit Onay. Sie erwog nie, statt seiner zu kandieren – obwohl auch von der Wirtschaft dieser Wunsch an sie herangetragen worden war.

Tegtmeyer-Dette gilt als Pragmatikerin, gut vernetzt und nicht verbohrt. „Auffällig unauffällig“ arbeite sie, kritisiert die CDU-Fraktion die Erste Stadträtin. Die zweitgrößte Fraktion im Rat, seit dem Ausscheiden von Thomas Walter (CDU) nicht mehr im Dezernentenkollegium vertreten, würde sehr gern einen Wirtschaftsdezernenten stellen. Keine Zustimmung zur Wiederwahl dürfte das also bedeuten.

Onay will „so früh wie möglich Klarheit“

„Das Ziel des Oberbürgermeisters ist es, so früh wie möglich Klarheit herzustellen“, berichtet Stadt-Kommunikationschef Christian von Eichborn über den Diskussionsstand im Rathaus. Bleibt abzuwarten, wie diese Klarheit aussieht: Steht Onay zu seiner Vertreterin und schlägt sie auch als Erste Stadträtin vor? Fällt sie dann durch bei der Wahl, weil ihr SPD, CDU und vielleicht die FDP die Stimme versagen? Oder aber sagt Sabine Tegtmeyer-Dette in sehr höflichem Ton etwas Ähnliches wie „Ihr könnt mir alle an die Füße fassen“ – und tritt gar nicht an?

Dass sich die 60-Jährige vielleicht darauf freuen könnte, ein Stück Verantwortung loszuwerden, scheint ausgeschlossen. Obwohl sie sich nicht dazu äußert. Verschwiegenheit ist eben auch eine ihrer Stärken – sogar kurz vor einer drohenden Degradierung.

Von Vera König