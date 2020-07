Hannover

Die Zahl der Drohbriefe an Deutsch-Türken in Hannover steigt. Der Polizeidirektion Hannover liegen bislang acht Hassbriefe vor, die seit Ende 2019 an Geschäftsleute sowie den Vorstand einer Moschee gegangen sind. Die Empfänger werden in den Schreiben rassistisch beschimpft und mit dem Tode bedroht. Es werde geprüft, ob alle Briefe vom selben Verfasser stammen, so die Polizei.

Polizei geht nicht von „konkreter Bedrohungslage “ aus

Doch wie ernst nehmen die Ermittlungsbehörden die Drohungen wirklich? Auf Anfrage erklärt die Polizei: „Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist von keiner konkreten Bedrohungslage auszugehen. Dennoch unternimmt die Polizei im Rahmen ihrer täglichen Arbeit im Einsatz- und Streifendienst alles, um einem Unsicherheitsgefühl bestimmter Personen und/oder Einrichtungen entgegenzuwirken.“

Anzeige

Dabei sei die Polizei darauf angewiesen, dass Drohungen jeder Art angezeigt werden: „Sobald der Polizei Erkenntnisse zu solchen Drohschreiben bekannt werden, wird eine entsprechende Strafanzeige von Amts wegen gefertigt.“ Hassbriefe würden von Ermittlern auf Spuren untersucht und inhaltlich ausgewertet, so eine Behördensprecherin: „Dabei achten Experten sowohl auf den Grundton in dem Schreiben, aus dem eine konkrete Gefährdungslage abgeleitet werden kann, aber auch auf die Wortwahl, die sowohl Hinweise zum Absender als auch möglicherweise zu früheren Schreiben solcher Art geben kann.“

Weitere NP+ Artikel

Staatsanwalt sieht Zunahme solcher Anzeigen

Hannovers Oberstaatsanwalt Thomas Klinge zeigt sich besorgt angesichts immer neuer Hassbriefe gegen die Deutsch-Türken. Nach Ansicht des Strafverfolgers gebe es eine Zunahme solcher Anzeigen. „Das betrifft ja nicht nur Hannover, sondern das ganze Land“, so Klinge. Der Ton, insbesondere im Internet, werde ruppiger. „Diese Entwicklung ist sehr bedenklich. Es ist eine Volksstimmung im Moment da, wo viele Leute meinen, sie können alles sagen, was sie wollen. Sie können bedrohen. Sie können verächtlich machen, sie können beschimpfen“, macht der Oberstaatsanwalt deutlich. Anonyme Drohbriefe, Morddrohungen am Telefon. Klinge: „Und irgendwann werden aus hasserfüllten Worten blutige Taten.“

Klinge : „Das zersetzt unseren Staat von innen“

Die gesamte Gesellschaft sollte sich wieder darauf besinnen, dass man friedlich und solidarisch zusammen leben kann und im ordentlichen Ton, das gelte insbesondere auch im Internet, miteinander zu sprechen. „Denn wir leben hier in einer Demokratie, wo jeder sagen kann, was er will. Aber dieses hohe Gut der Meinungsfreiheit deckt nicht Rassismus und Hass, Beleidigungen und Bedrohungen“, sagt Klinge entschieden. Hannovers Staatsanwaltschaft nimmt daher jeden Hassbrief „sehr ernst“, so Klinge: „Denn das ist ein Punkt, der geht nicht, der zersetzt unsere Gesellschaft und unseren Staat von innen, wenn wir hier Teile der Bevölkerung alleinlassen."

Von Britta Lüers