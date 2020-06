Polizei leitet 13 Strafverfahren gegen Dealer und Kunden ein

Hannover

Die Polizei greift gegen Drogendealer in der City durch. Bei Kontrollen im Steintorviertel und am Marstall am Montagnachmittag konnten gleich mehrere Händler und Kunden gestellt werden. Insgesamt leiteten die Fahnder 13 Strafverfahren ein.

Als Erstes ging den Beamten ein 22-Jähriger an der Reitwallstraße ins Netz. Sie beobachteten, wie er Marihuana verkaufte. Als sie ihn kontrollierten, fanden sie mehrere leere Klemmleistenbeutel, in denen zuvor offenbar Drogen transportiert worden waren. Bei dem Käufer wurden drei Konsumeinheiten Marihuana beschlagnahmt.

Kurz darauf bemerkten die Fahnder, wie ein 24-Jähriger Cannabis an zwei Männer verkaufte. Die Drogen wurden beschlagnahmt, dem 24-Jährigen zehn Euro Dealgeld abgenommen. Erneut wenig später beobachteten die Ermittler einen 23-Jährigen, der ebenfalls an zwei Kunden Cannabis verkaufte. Danach setzte er sich mit einem Fahrrad Richtung Calenberger Neustadt ab, wo er von den Beamten gestellt wurde.

23-jähriger Dealer wird Haftrichter vorgeführt

Bei den Käufern wurden die Drogen gefunden und beschlagnahmt, bei dem Händler 20 Euro Dealgeld sicher gestellt. Da der 23-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er festgenommen. Er soll noch am Dienstag im beschleunigten Verfahren einem Richter vorgeführt werden.

Drei weitere Dealer wurden kontrolliert und bei ihren Kunden Marihuana beschlagnahmt. Insgesamt konnten die Beamten 12,5 Gramm Cannabis aus dem Verkehr ziehen und 50 Euro Dealgeld sicherstellen.

