Im Kampf gegen den Drogenhandel hat die Polizei nicht nur den Hotspot rund um den Steintor im Visier. In der vergangenen Woche führten die Ermittler schwerpunktmäßig auch Drogenkontrollen in Linden-Nord durch. Erfolgreich: Insgesamt leiteten sie 17 Strafverfahren ein und stellten 57 Gramm Marihuana, 9 Gramm Amphetamine sowie Drogengeld sicher, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Hintergrund der Aktion waren sich häufende Beschwerden von Anwohnern. Insbesondere im Bereich des Almstadtweges und den umliegenden Bereichen hatte sich offensichtlich eine offene Drogenszene entwickelt. Beamte der Polizeiinspektion West gingen verstärkt auf Streife, unterstützt von der Hundestaffel und Kollegen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen.

Vergeblicher Fluchtversuch

Am Montag, dem 8. Juni, gleich der erste Erfolg. Zivile und uniformierte Beamte beobachteten gegen 12 Uhr einen 20-Jährigen dabei, wie er im Almstadtweg Drogen verkaufte. Der Mann versuchte zu fliehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Eine Amtsrichterin ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung an. Dort konnten die Ermittler Marihuana sicher stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige wieder entlassen.

Am Donnerstag fiel den Fahndern dann gegen 10.30 Uhr an der Straße Weddigenufer ein Mann auf, der plötzlich aus einem Gebüsch heraustrat. Sie kontrollierten den 19-Jährigen und entdeckten ebenfalls Marihuana sowie 85 Euro Dealgeld. Spürhunde entdeckten weitere Betäubungsmittel bei dem Verdächtigen. Der 19-Jährige wurde ebenfalls in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die übrigen 15 Strafverfahren wurden gegen Kunden, Konsumenten und weitere Händler eingeleitet.

Von Andreas Krasselt