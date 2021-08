Hannover

Für David M. (32) und Thomas N. (47) dürfte das Urteil im Landgericht Hannover der letzte Ausweg bedeuten. Wegen Drogenhandels in elf Fällen wurde M. zu vier Jahren und sein Komplize zu fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Sie hatten von April bis Juni 2020 kiloweise mit Marihuana, Hasch und Kokain gehandelt. Da beide Männer drogensüchtig seien, müssen sie in den Maßregelvollzug. Ist die Therapie erfolgreich, sind sie nach der Hälfte der verbüßten Strafe wieder frei. Das Urteil beruht auf einer Verständigung. Nach den „glaubhaften Geständnissen“, so Richter Patrick Gerberding, sei das Gericht am unteren Strafrahmen geblieben.

Vor allem David M. ist ein ungewöhnlicher Angeklagter. Er war als Zeitsoldat von August 2010 bis Januar 2011 als Richtschütze und Panzerfahrer in Afghanistan. Im Gericht schilderte er, wie sein Camp regelmäßig von Raketen der Taliban beschossen wurde. Anfang September 2010 rettete ihm nur ein Zufall das Leben. Weil sich die Ablöse für sein Panzerkommando verspätete, überlebten er und seine Kameraden. Stattdessen wurde das Ablösekommando von einer Rakete getroffen.

Richter betont makellosen Lebenslauf des Angeklagten

„Das Abrutschen in die Drogenkriminalität bedeutete einen Bruch in seinem bislang makellosen Leben“, sagte Richter Gerberding im Urteil. Die traumatischen Erlebnisse in Afghanistan seien mitverantwortlich für den Beginn des Konsums von Marihuana und Kokain. David M. hat Familie, ist bislang ohne Vorstrafe. Auch nach seinem Kriegseinsatz arbeitete er wieder. Bis ihm die Bilder aus Kundus keine Ruhe mehr ließen.

Der mitangeklagte Thomas N. hatte in Halle die Drogen besorgt. David M. hatte das Rauschgift in Hannover übernommen. Unter anderem auf einem Parkplatz am südlichen Maschsee oder am Wissenschaftspark in Marienwerder (Garbsen). „Es ist nicht ersichtlich, dass die Angeklagten erhebliche Reichtümer erwirtschaftet haben“, erklärte der Richter. David M. hatte gestanden, dass er mit dem Drogenhandel begonnen hatte, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren und Schulden zu begleichen. In Afghanistan habe der Ex-Soldat zerfetzte Leichen gesehen und selbst einen Taliban getötet. Das sei in Notwehr geschehen, sonst hätte er ihn und seine Kameraden erschossen, sagte er vor Gericht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas N. habe die höhere Strafe erhalten, weil bereits zwei Mal wegen Drogenhandels vorbestraft sei, erklärte Richter Gerberding. Obwohl sie nur einen geringen Gewinn mit dem Verkauf von Rauschgift erzielen, müssen sie 340.000 Euro (David M.) und 111.000 Euro (Thomas N.) an den Staat zahlen. Als „Wertersatz“ für ihre kriminellen Geschäfte.

Der Drogenhandel der Angeklagten war im Rahmen einer europaweiten Razzia aufgeflogen. Die Beiden hatten sich über den Messenger-Dienst „Encrochat“ verständigt. Als Ermittler in Frankreich die Verschlüsselung knackten, gingen ihnen eine Vielzahl von Drogenhändlern ins Netz. So auch David M. und Thomas N.

Von Thomas Nagel