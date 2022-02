Hannover

Beamte des Hauptzollamts Hannover haben in einem Auto auf der A2 bei Lehrte eine Tasche mit vier Kilogramm Marihuana entdeckt. Laut Zoll hat das Cannabis einen geschätzten Straßenverkaufswert von mehr als 35.000 Euro.

Wie das Hauptzollamt Hannover am Dienstag mitteilte, waren die Drogen bereits am Dienstag vergangener Woche entdeckt worden. Die Beamten hatten den fließenden Verkehr auf der A2 in Richtung Berlin überwacht, als ihnen ein in Polen zugelassener Kleinwagen auffiel, in dem zwei Männer saßen. Die Zöllner lotsten den VW mit den beiden Insassen von der Autobahn, um den Pkw in einem nahe gelegenen Gewerbegebiet in Sievershausen (Lehrte) zu kontrollieren.

Autoinsassen waren auffällig nervös

In dem Wagen saßen zwei Holländer (42, 49). „Bereits bei der Aushändigung der Ausweisdokumente bemerkten meine erfahrenen Kollegen, wie nervös die beiden Personen waren“, berichtet Nils Haustein, Sprecher des Hauptzollamts Hannover. Die Frage, ob sie verbotene Waren dabei haben, verneinten die beiden Insassen. Sie gaben an, auf dem Weg von den Niederlanden nach Polen zu sein.

Bei der Kontrolle des Kofferraums stießen die Zöllner auf drei Reisetaschen. Zwei Gepäckstücke konnten den Männern zugeordnet werden, zum Dritten wollte sich keiner der Insassen bekennen. In dem Gepäckstück befand sich das Cannabis, das in Alubeuteln verpackt war. „Beim Öffnen der Tasche konnten die Kollegen das Marihuana riechen“, sagt Haustein. Vier Kilo Cannabis kamen zum Vorschein.

Anzeige gegen die Drogenkuriere

Das Rauschgift wurde beschlagnahmt. Gegen die beiden Männer läuft nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Britta Mahrholz