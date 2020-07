Hannover

Ein Drogenbote für Insassen der Justizvollzugsanstalt (JVA) Hannover an der Schulenburger Landstraße (Hainholz) ist aufgeflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30-Jährige war am Freitag dabei ertappt worden, wie er gegen 15 Uhr mehrere Gegenstände, darunter auch ein Paket mit 68 Gramm Betäubungsmittel, über die JVA-Mauer warf.

Polizisten beobachteten ihn dabei. Der 30-Jährige versuchte, zu Fuß zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Er hatte noch 1,1 Gramm Marihuana bei sich. Auf dem Pausenhof der JVA fanden Bedienstete der Anstalt unmittelbar neben der Eingangstür zum Gebäude das Drogenpaket. Bei dem Betäubungsmittel handelt es sich vermutlich ebenfalls um Marihuana.

Anzeige

Abnehmer der Drogen noch unbekannt

Details insbesondere auch zum Abnehmerkreis der Drogen konnte die Polizei nicht nennen. „Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, so eine Sprecherin. Da sich der Drogenbote nicht ausweisen konnte, wurde er zur Feststellung der Personalien in das Polizeikommissariat Nordstadt gebracht. Anschließend wurde er wieder entlassen, aber ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Von kra