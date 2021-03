Nach dem Klau einer Handtasche im Hauptbahnhof Hannover hat die Bundespolizei am Raschplatz eine 36-jährige Drogenabhängige festgenommen. Die Beamten konnten die Frau so schnell ermitteln, weil die Tat von den Videokameras in der Bahnhofshalle aufgezeichnet worden war. Die 550 Euro in der Tasche waren noch da – die Beschuldigte hatte das Geld offenbar übersehen.