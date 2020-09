In Hannover ist in der Nacht zu Freitag eine Drogen-Kontrolle eskaliert. Nach Angaben der Polizei leisteten zwei Männer (25, 33) erheblichen Widerstand gegen die Überprüfung. Die Aktion in Linden sei von einer etwa 30-köpfigen Gruppe Schaulustiger beobachtet, kommentiert und teils gefilmt worden.