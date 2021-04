Hannover

Am Donnerstagabend kam es zu einem Kellerbrand im Stadtteil Badenstedt, drei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt.

Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Hannover zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Soltekampe alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Drei Menschen erlitten jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich ins Krankenhaus transportiert.

Der Brand im Keller wurde schnell gelöscht, sodass der Schaden begrenzt werden konnte – dennoch mussten Keller und Treppenhaus aufgrund der Rauchentwicklung von der Feuerwehr belüftet werden.

Von dpa/Np