Hannover: Drei Straftäter im  Hauptbahnhof verhaftet

Erst Hauptbahnhof, jetzt Knast: Die Bundespolizei hat in Hannover drei gesuchte Straftäter (24, 37, 41) verhaftet. Sie alle waren laut einer Mitteilung vom Sonntag von der Staatsanwaltschaft Hannover mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht worden.

Der 37-Jährige ging Zivilfahndern der Bundespolizei bereits am Freitag gegen 15.15 Uhr ins Netz. 20 Tage muss der Seelzer absitzen, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte.

116 Tage ins Gefängnis

Um 17.50 Uhr klickten bei dem 41-Jährigen am Freitag die Handschellen. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, ist die nächsten 116 Tage im Knast. Er hatte ebenfalls eine Geldstrafe nicht bezahlt und war wegen Diebstahls und Urkundenfälschung verurteilt worden.

Wegen Hausfriedensbruch muss nun der 24-Jährige für 30 Tage in Haft. Der Obdachlose war am Freitag gegen 19.40 Uhr im Bahnhof festgenommen worden. Das Trio wurde in die Justizvollzugsanstalt Hannover eingeliefert.

Von Britta Mahrholz