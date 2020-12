Hannover

Nach Angaben der Polizei waren zehn bis 15 Beteiligte gegen 0.25 Uhr an der Steintorstraße in Streit geraten. Dabei erlitten zwei Männer im Alter von 38 und 34 Jahren erlitten lebensgefährliche Stiche in den Oberkörper. Ein 43-Jähriger wurde durch einen Stich ins Bein verletzt. Der Zustand der drei Verletzten sei stabil, hieß es am Sonntagmorgen.

Eine Präsenzstreife war auf die Ansammlung aufmerksam geworden und hatte Verstärkung angefordert. Dabei konnte neun Personen festgenommen werden. Ein Messer wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Um den Hintergrund der Tat aufzuklären, sucht die Polizei auch nach Zeugen.

Von RND/lni/sbü