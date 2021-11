Hannover: Drei Männer rauben Tankstelle in der Bult aus

Hannover

Drei Männer haben bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Lindemannallee (Bult) Geld in Höhe von mehreren Hundert Euro und Zigaretten erbeutet. Sonntagnacht gegen 0.30 Uhr hat ein Mann nach Polizeiangaben die Tankstelle betreten und den Verkäufer (23) in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen betraten zwei weitere Personen den Verkaufsraum. Unvermittelt zog ein Täter dann eine Waffe und bedrohte den Angestellten. Laut einer Polizeisprecherin konnten die Räuber unerkannt entkommen.

Der Verkäufer konnte eine Personenbeschreibung der Täter abgeben. Die Männer waren etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Der Täter, der zuerst den Verkaufsraum betrat, hat eine schlanke Figur und hatte die Kapuze von einem schwarzen Pullover mit der Aufschrift „Ellesse“ über dem Kopf. Er trug eine schwarze Hose und weiße Sneaker der Marke „Nike“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sein Komplize, der mit der Schusswaffe drohte, hat laut Beschreibung einen muskulösen Körperbau. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover mit einem Schriftzug auf dem Rücken. Die Kapuze des Pullovers hatte er über den Kopf gezogen. Er hatte eine blaue Jeans, Sneakers der Marke „Adidas“ und weiße Einweghandschuhe an. Der dritte Täter war mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet, trug eine schwarze Hose und schwarze Sneaker mit einer weißen Sohle. Darüber hinaus hatte er blaue Einweghandschuhe an.

Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0511) 109 5222 an die Polizei wenden.

Von Thomas Nagel