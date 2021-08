Hannover

Präsenzunterricht nach den Sommerferien – aber mit regelmäßigen Coronatests und Maskenpflicht.

Mit welchem Gefühl sehen Sie dem Schulstart in Niedersachsen entgegen, Frau Jansen?

Mit ziemlichen Kopf- und Bauchschmerzen, ein weiteres herausforderndes Schuljahr liegt vor uns. Die in der vergangenen Woche verkündete Corona-Verordnung des Landes zeigt, dass einmal mehr vornehmlich Kinder und Jugendliche in ihren persönlichen Rechten eingeschränkt werden. Und das sogar noch stärker als vor den Ferien und obwohl die Impfquote inzwischen deutlich höher ist als noch vor wenigen Monaten. Bildung bleibt leider weiterhin das Stiefkind der Corona-Politik. Gut finde ich jedoch, dass die Politik am Präsenzunterricht festhalten will. Ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen in diesem Punkt nicht wieder einknicken.

Aber ist es nicht legitim, wenn man für Präsenzunterricht, den es im vergangenen Schuljahr über viele Monate nicht gegeben hat, einen gewissen Preis zahlen muss?

Das sehe ich nicht so oder anders formuliert: Gleiches Recht für alle. Stattdessen gibt es erneut eine Ungleichbehandlung von Kindern und Erwachsenen. Kinder müssen die nächsten Wochen, wenn auch vorerst bis zum 22. September befristet, eine Maske im Unterricht tragen. Erwachsene dürfen hingegen ohne Maske am Arbeitsplatz sitzen. Für viele Niedersachsen wird das Leben mit der neuen Corona-Verordnung leichter, für Kinder nicht. Dabei ist doch längst der Großteil der Lehrkräfte und Erzieher geimpft und die meisten Kinder und Jugendliche laufen bei einer Corona-Infektion nicht Gefahr, einen schweren Verlauf zu haben. Ich frage mich daher: Wen schützen wir hier also mit den gravierenden Maßnahmen in Schulen und Kitas? Eine Antwort darauf ist mir das Kultusministerium noch schuldig.

Was hätten Sie sich anstelle der massiven Einschränkungen für Kinder und Jugendliche erhofft?

Ich weiß nicht, ob Luftfilter der Weisheit letzter Schluss sind. Aber sie wären sicherlich ein weiteres wichtiges Mosaikteil gewesen. Dass wir auch nach 18 Monaten immer noch keine flächendeckenden Luftfilter in Klassenräumen haben, ist ein gewaltiges Versäumnis und Versagen der Politik. Erst wurde der Nutzen dieser Anlagen in Frage gestellt, nun fehlt es an greifbaren Förderkriterien. Die Politik schiebt den Schwarzen Peter hin und her und die Leidtragenden sind erneut die Kinder.

Von Britta Lüers