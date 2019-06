HANNOVER

Am frühen Montagnachmittag ist wie angekündigt ein Gewitter durch die Region Hannover gezogen. Zwei Blitzschläge sind in zwei Dachstühlen eingeschlagen. Der erste Notruf ging bei der Feuerwehr Langenhagen gegen 14.15 Uhr ein, in Hannover wurde die Feuerwehr um 14.27 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in Ricklingen gerufen.

Einsätze in Langenhagen, Ricklingen und Laatzen

In Langenhagen wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand an der Grafenberger Straße gerufen, in Hannover nach Ricklingen zu einem Brand am Ricklinger Stadtweg auf Höhe der Nordfeldstraße. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Der Einsatz sorgt bei der Üstra für Behinderungen, die Stadtbahnlinien 3 und 7 können aktuell nur aus Richtung Innenstadt bis zur Stadionbrücke fahren. Außerdem brannte im Laatzener Stadtteil Ingeln-Oesselse eine Garage an der Breslauer Straße mit einem darin geparktem Auto, mehrere Helfer arbeiteten dort unter Atemschutz.

Von Andreas Voigt