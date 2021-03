Hannover: Drama am Laher Teich mit zwei toten Kindern eine Verkettung verhängnisvoller Umstände 

Hannover

Das Drama von Lahe, der Tag danach: Eine Aneinanderreihung verhängnisvoller Umstände hat offenbar zu dem Unglück am Sonntag geführt, bei dem im Laher Teich zwei Jungen (8, 9) ertrunken sind. „Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden“, sagte Polizeisprecherin Jessika Niemetz am Montag. Die Akten in dem Fall sollen umgehend an die Staatsanwaltschaft gehen. Die Behörde muss dann entscheiden, ob die Kinder obduziert werden sollen – oder nicht.

Die Brüder hatten am Sonntagnachmittag gemeinsam mit einem Mädchen (10) am Laher Teich Ball gespielt. Als der ins Wasser geflogen war, zogen die Jungen Jacken und Schuhe aus. Mit aufgekrempelten Hosenbeinen gingen sie in den Baggersee, wo sie den Ball holen wollten. Vorne am Ufer ist das Wasser noch ganz flach. „Man kann dort den Sand unter den Füßen sehen“, berichtet Torsten Heuer, Bezirksleiter der DLRG Hannover-Stadt, der am Sonntag mit am Unglücksort war.

Boden fällt schlagartig ab

Tückisch: Etwas weiter vom Ufer weg werde der Boden plötzlich dunkler, berichtet Heuer, „weil irgendwann Mutterboden kommt“. So konnten die Kinder wahrscheinlich nicht sehen, dass der Grund „schlagartig abfällt“.

In einer Tiefe von sechs Meter wurden die leblosen Körper der beiden Jungen später von Tauchern gefunden. Die plötzliche Tiefe, der Schock des kalten Wassers und die schwere Kleidung, die die Brüder noch trugen – und die Tatsache, dass sie Nichtschwimmer waren, wurden ihnen wahrscheinlich zum Verhängnis. „Selbst für geübte Schwimmer wäre es hier eine Herausforderung gewesen, nicht unterzugehen“, so Heuer.

Keine Schwimmkurse wegen Corona

Wie viele andere Kinder in Hannover hatten der Neunjährige und sein jüngerer Bruder nie Schwimmunterricht. Immer weniger Mädchen und Jungen können schwimmen – und Corona wird das Problem noch zusätzlich verschlimmern. Zurzeit finden wegen der Pandemie keine Kurse statt, erklärt Heuer: „Die Möglichkeit einer Infektion für Kinder und Ausbilder ist zu groß.“

Nur im Januar und Februar 2020 konnten Schwimmkurse gegeben werden. Ob in diesem Jahr der Unterricht wieder aufgenommen werden kann, sei ungewiss. Wenn nicht, könnte es 2022 für Kinder Wartelisten von zwei Jahren für einen Platz im Schwimmkursus geben, befürchtet der DLRG-Bezirksleiter.

Früh zum Unterricht anmelden

Grundsätzlich empfiehlt Heuer allen Eltern, ihre Kleinen frühzeitig für den Schwimmunterricht anzumelden. „Wenn ein Kind mit fünf Jahren einen Kursus besuchen soll, sollte man es am besten im Alter von drei anmelden.

Von Britta Mahrholz