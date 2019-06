HANNOVER

Als „Dr. Suff“ ist der Facharzt (59) stadtbekannt. Die Zahl der Zeitungsberichte über ihn beziffert er auf „mehr als 60“. Am Dienstag stand der Mann mal wieder vor Gericht. Und wieder mal machte er seine bipolare Erkrankung und seinen Alkoholismus für seine rechtswidrigen Taten verantwortlich. Beides zusammen ergäbe keine gute Reaktion, meinte der Angeklagte vor dem Urteil. Amtsrichter Ulrich Kleinert verurteilte den Mediziner wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruches zu 3600 Euro (90 Tagessätze) Geldstrafe.

Wirt verweigerte Bier – da wurde der Arzt aggressiv

Am 8. Dezember 2018 wollte „Dr. Suff“ noch ein Bierchen in der „Burg-Klause“ (Mitte) zischen. Der Wirt (64) vermutete, dass der große, glatzköpfige Mann unter Drogen stand. Es gab kein Bier mehr. Also trat der Angeklagte die Glastür ein und warf auch noch einen Blumenkübel vor der Gastwirtschaft um. Am 6. Januar kehrte der Arzt in die Wirtschaft „Zum Kamin“ (Arnwaldstraße) ein. Dort habe der Angeklagte bereits Hausverbot gehabt, sagte der Wirt (51). Also gab es auch hier kein Bier. Vor Wut zerstörte der alkoholabhängige Mann ein Windspiel.

Bislang reichte eine Geldstrafe aus

Weil die Taten nicht so gravierend seien, reiche eine Geldstrafe aus, erklärte Richter Kleinert. Doch der Mediziner ist drauf und dran, auch noch den letzten Schritt in den Abgrund zu tun. Denn vor fast einem Jahr wurde der 59-Jährige wegen Betruges zu 20 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Landgericht wird die Fälle von Abrechnungsbetrug noch mal verhandeln. Angesichts von nun neun Verurteilungen wegen Betruges, Körperverletzung, Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte steht er bereits mit einem Bein im Gefängnis.

Seit drei Monaten „trocken“

Zurzeit sei er seit drei Monaten „trocken“, sagte der Angeklagte. Das habe er auch während seiner Verurteilung im Juni 2018 behauptet. Nur zwei Tage vor der Verhandlung habe er in seiner Kneipe getrunken, sagte ein Zeuge aus.

Sollte es bei der 20-monatigen Bewährungsstrafe bleiben, wäre „Dr. Suff“ seine Approbation los. Insolvent sei er auch schon, verkündete er bereits 2018. Derzeit lebe von 1000 Euro Honorar für Behandlungen von Freunden und Privatpatienten. Außerdem erhalte er Unterstützung von Leuten. Aus Sicht eines Zeugen ist der Angeklagte „eine Gefahr für die Allgemeinheit“.

Von Thomas Nagel