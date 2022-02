Hannover-Döhren: Zivilfahnder beobachten Kokain-Deal

Hannover

Nach einem observierten Drogendeal in der Abelmannstraße/Ecke Wiehbergstraße (Döhren) ist gegen zwei Männer (26 und 29 Jahre) Haftbefehl beantragt worden. Die Polizei habe schon länger einen Tatverdächtigen (29) im Visier gehabt, teilte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, mit. Am Montag sei er dann von Zivilfahndern dabei beobachtet worden, wie er an einen 26-Jährigen 63 Gramm Kokain (etwa 100 Konsumeinheiten) verkaufte. „Der 26-Jährige führte ein Einhandmesser bei sich. Die Waffe wurde beschlagnahmt“, sagte Eisenhauer. Bei dem 29-Jährigen stellten die Beamten 130 Euro Dealgeld sicher.

Der Ermittlungsrichter habe daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 29-Jährigen in Ahlem erlassen. Dort fanden die Polizisten dann 2000 Euro Dealgeld. Und sie trafen auf zwei Männer (29 und 30 Jahre). Der 29-Jährige habe sich widerrechtlich in Deutschland aufgehalten. Gegen den 30-Jährigen habe ein Haftbefehl vorgelegen, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach Zahlung einer Kaution konnte der 30-Jährige wieder freigelassen werden, Ebenso wie der 29-Jährige, der sich widerrechtlich in Deutschland aufhält.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlichen, unerlaubten Handels von nicht geringen Mengen Kokain und unerlaubte Wiedereinreise entgegen eines Aufenthaltverbotes. Ob der Drogenhändler und sein Abnehmer ins Gefängnis müssen, war am Dienstagnachmittag noch unklar.

Von Thomas Nagel