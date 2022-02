Hannover

Ali Husein hat Talent für filigrane Aufgaben. Das sieht man, wenn er das Getriebe zusammensetzt. Im syrischen Aleppo hat der 22-jährige in einer Schneiderwerkstatt gearbeitet, im hannoverschen Stadtteil Döhren bringt er nun die Reifen eines Schrottfahrrads wieder zum rollen.

In der Zweirad- und Metallwerkstatt werden Fahrräder restauriert, ab und zu kommt auch jemand aus der Nachbarschaft mit seinem Drahtesel vorbei. „Wir werden hier in Döhren positiv wahrgenommen“, sagt Helia Geller-Fehling, Geschäftsführerin von Juniver, der Jugendberufshilfe Diakonie Hannover. „Wir ersetzen natürlich keine Fahrradwerkstatt, aber man kann hierherkommen und kleinere Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchführen lassen. Es geht um die sinnhafte Beschäftigung junger Menschen.“

Eine echte Chance für Jugendliche

Junger Menschen wie Ali Husein. „Der Ali bleibt uns nicht lange erhalten“, sagt Meister Werner Graumüller, Fachanleiter Handwerk und Soziale Dienste bei Juniver, mit Stolz in der Stimme. Den baldigen Abschied von Ali, der erst seit drei Wochen hier ist, bedauert Graumüller nicht, auch wenn er ihn sicher vermissen wird. „Der macht seinen Weg“, da ist sich der 56-Jährige sicher. Praktika, Ausbildung, ein guter Job – alles sei drin.

Möchte später KFZ-Mechatroniker werden: Saleh Ami reparierte ein Fahrrad in der Zweirad und Metallwerkstatt von Juniver. Quelle: Katrin Kutter

Das ist nicht selbstverständlich in diesem Tempo, und das ist ohnehin nicht ausgemacht bei jedem und jeder, der oder die hierherkommt. Aber es ist eine echte Chance für Jugendliche zwischen 18 und 27 Jahre, irgendwann auf dem Arbeitsmarkt anzukommen. Und eine Chance für Arbeitgeber, Fachkräfte auszubilden, die sonst keiner auf dem Schirm hat.

Das ist Juniver Neben den drei berufsorientierenden Projekten bietet Juniver weitere Projekte wie „Insa“ speziell für Geflüchtete an. Hier geht es um die Begleitung in betrieblicher Teilzeitausbildung. Das sozialpädagogische Angebot von Juniver wird vom Land Niedersachsen und vom Jugendhilfeträger, in dem Fall die Stadt Hannover, finanziert. Wichtigster Partner ist das Jobcenter, das große Teil der Angebote finanziert. Die Hartz-IV-Empfänger bekommen ihr Geld weiter in der berufsorientierenden Maßnahme plus Fahrgeld nach Döhren. 40-60 junge Leute durchlaufen jährlich die Werkstätten. Aktuell gibt es in den Maßnahmen und Angeboten rund 110 Plätze mit kleinen Gruppen. Juniver ist immer auf der Suche nach Praktikumsplätzen in Betrieben. Über das Jobcenter Region Hannover oder www.juniver.de werden Angebote angenommen.

Die jungen Leute hier sind in der Regel Kundinnen und Kunden des Jobcenters, sie sind „auf Hartz IV“. Die einen haben einen Hauptschulabschluss, die anderen gar keinen Schulabschluss, so manche haben Fluchterfahrungen, andere sind depressiv, viele führten bisher aus unterschiedlichen Gründen ein eher unmotiviertes Leben ohne Ziel und Perspektive, hatten den Schritt von der Schule ins Berufsleben nicht geschafft. Hier bei Juniver bekommen sie Hilfe – auch zur Selbsthilfe. „Es geht erst einmal um Persönlichkeitsentwicklung, um das Erwerben sozialer und sonstiger Schlüsselkompetenzen“, erklärt Helia Geller-Fehling.

Lesen Sie auch unseren Kommentar: Jeder Jugendliche hat eine Chance verdient

Integrationscoaches helfen bei Bewerbungen

Ein multiprofessionelles Team von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern und auch Fachanleitende mit pädagogischer Zusatzausbildung wie Graumüller schauen auf die Ressourcen der jungen Menschen und wie man diese beleben kann. Integrationscoaches helfen bei Bewerbungen. Hier in Döhren können die Jugendlichen sich erst einmal an eine Tagesstruktur gewöhnen, in einen Beruf hineinschnuppern, Praktika machen. Das Ziel, eine Ausbildung zu schaffen, sei bei manchen noch nicht dran. „Die haben das eine und andere Päckchen zu tragen, das vorher bearbeitet werden muss, so Geller-Fehling. „Es geht aber um die zweite, dritte, vierte Chance.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Jugendwerkstätten in unterschiedlichen Gewerken bietet Juniver an: Handwerk und soziale Dienste (im letzteren schnuppern die jungen Leute in die Pflegebranche hinein), Event und Gastronomie (einmal im Quartal gibt es für Besucher eine Autorenlesung plus Drei-Gänge-Menü, das die Jugendlichen organisieren, zubereiten und servieren) sowie Handel und Büromanagement, das zur Zeit am stärksten gefragt sei.

Auch der Weg zum Pflegeberuf kann bei Juniver geebnet werden, dafür kann lebensnah an der Puppe gelernt werden. Quelle: Katrin Kutter

Die jungen Menschen können sich anhand echter Kundenaufträge qualifizieren und auch beruflich orientieren. „Nicht jeder, der in der Zweiradwerkstatt arbeitet, will auch eine Ausbildung zum Zweiradmechaniker machen“, sagte Geller-Fehling. „Es geht darum, dass die sich hier ausprobieren und Erfolgserlebnisse generieren können.“ Vielleicht auch feststellten, dass sie nicht fürs Handwerk geeignet sind, obwohl sie das eigentlich machen wollten. „Auch das Gegenteil hilft bei der Berufsorientierung.“ Immerhin: Drei Viertel der Jugendlichen hier finden nach ihrer Zeit bei Juniver den Weg zu Schulabschluss, beruflicher Orientierung oder Ausbildung.

Jobcenter fördert 16 Jugendwerkstätten In der Landeshauptstadt Hannover und im Umland der Region fördert das Jobcenter Region Hannover insgesamt 16 Jugendwerkstätten mit rund 300 Plätzen für Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahren. Insgesamt bieten die Jugendwerkstätten 35 Tätigkeitsfelder an, von IT und Verwaltung, über Holz- und Metallbau bis zu Küche und Gastronomie. Dazu gibt es weitere Angebote wie Sport, Computerführerschein, Erste-Hilfe-Kurse und Deutschkurse. Kompetenzfeststellung, berufliche Orientierung und psychosoziale Beratung sind wesentliche Bestandteile des Förderangebotes. Die Jugendwerkstätten sind auch für Asylberechtigte und Geflüchtete geöffnet. Die Teilnahme dauert zwischen sechs und zwölf Monaten, in Einzelfällen auch 18 Monate. In der Regel umfasst die Teilnahme 32 Stunden in der Woche, Teilzeit ist ab 15 Stunden in der Woche möglich.

Ali Husein macht seinen Weg, sein Kumpel Saleh Amin (19) hat zumindest schon ein Ziel. „Ich will Kfz-Mechatroniker werden“, sagt er, während er am Zweirad schraubt. Nichts scheint unmöglich.

Von Petra Rückerl