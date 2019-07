Hannover

So viel ist klar: Donnerstag war der bislang heißeste Tag des Jahres. Deutschlandweit wurden neue Temperaturrekorde aufgestellt. Doch an manchen Rekorden gibt es inzwischen Zweifel. Auch Hannover schrammte offenbar nur minimal am Rekordwert vorbei – der Deutsche Wetterdienst korrigierte seine Angaben von Donnerstag Abend um 0,1 Grad.

Rund 76 Jahre ist es her, dass in Hannover 38,0 Grad gemessen wurden. Am Donnerstag war man nah dran an dem historischen Höchstwert. Am Nachmittag vermeldete der DWD sogar für Hannover-Langenhagen eine Einstellung des Rekords, bestätigten diesen nochmal am Abend. Ein Wert, den die Meteorologen jedoch am Freitag leicht korrigieren mussten. Offenbar handelte es sich bei den 38,0 Grad nur um einen aufgerundeten Wert, wie DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Freitag auf NP-Anfrage erklärte. Die genauen Daten habe man erst am späten Abend auslesen können. Und sie brachten Klarheit: Hannover schrammte mit 37,9 knapp am historischen Wert vorbei.

Deutschlandrekord: Kachelmann und Jung melden Zweifel an

Zwischendurch galt aber sogar der Deutschlandrekord als umstritten. 42,6 Grad wurden am Donnerstag im niedersächsischen Lingen ( Emsland) gemessen. Zwei bekannte deutsche Meteorologen, Jörg Kachelmann und Dominik Jung, meldeten jedoch Zweifel an.

Der Meteorologe Jörg Kachelmann schrieb bei Twitter: „Man sieht hier schön, wie die lokalen Gegebenheiten in Lingen den Rekord möglich gemacht haben, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund drei Grad, wie man an den umgebenden Stationen sieht“.

Soll also heißen: Die Datenerhebung ist verfälscht – weil die Luft an der Messstation quasi steht. Dazu setzte Kachelmann einen Link zu einer Deutschland-Karte mit den Werten aller Messstationen. Schaut man sich die Region um Lingen an, fällt tatsächlich auf: Rundherum sind die Werte niedriger, sie liegen zwischen 39 und 40 Grad.

Verlegung der Station Lingen noch dieses Jahr

Mit Dominik Jung meldet auch ein anderer bekannter Meteorologe Zweifel an dem Rekord aus Lingen an: Die Messung sei „etwas fragwürdig, denn diese Station steht mehr als ungünstig“, sagt Jung. „Der Standort entspricht im Grunde eigentlich nicht mehr den meteorologischen Vorgaben. Sie steht direkt neben einer Straße, einem Fußballplatz und einem Freibad und ist mit hohem Bewuchs umgeben.“ Der DWD selbst habe bereits eine Verlegung angedacht, so Jung.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte, dass eine Verlegung der Lingener Station geplant ist. „Die Baumaßnahme wird noch in diesem Jahr in Angriff genommen“, sagte eine Sprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Zu den Gründen machte sie keine Angabe.

Und: Am Freitagmittag hat der DWD den Lingener Wert bestätigt. „Das war eine Pulverisierung der bisherigen Rekorde“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich.

Von Simon Polreich