Hannover: Disko Zaza vor dem Aus

Seit 27 Jahren hat Jürgen Uhlenwinkel am Raschplatz das Zaza – jetzt steht eine der ältesten Diskotheken Hannovers vor dem Aus. Uhlenwinkel hat vom Vermieter eine Räumungsklage bekommen, im kommenden Jahr soll endgültig Schluss sein.

Der Diskothekenchef ist fassungslos – und schwer enttäuscht: „So kann man mit einem langjährigen Mieter nicht umgehen“, sagt der 64-Jährige.

Begründung der Klage: Uhlenwinkel sei im Sommer vergangenen Jahres mit zwei Monatsmieten im Rückstand gewesen. Und da bei Gewerbemietverträgen ein schärferes Recht als bei Wohnungsmietverträgen gilt, ist so eine Kündigung tatsächlich möglich.

Geld von der Mutter geliehen

„Durch das Sommerloch und das Maschseefest lief es damals nicht so gut. Als daraufhin die Kündigung kam, habe ich mir von meiner Mutter Geld geliehen, bezahlt und gehofft, dass es so okay sei“, sagt Uhlenwinkel. Zunächst schien das auch so: „Zusammen mit meiner Geschäftsführerin haben wir uns mit dem Vertreter der Eigentümer getroffen. Dieser hat uns zugesagt, einen neuen Mietvertrag zu alten Konditionen zuzuschicken“, erzählt Uhlenwinkel. Doch dieser Mietvertrag kam nie an. Auf mehrere Nachfragen habe der Vermieter mit Vertröstungen reagiert: „Er sagte immer wieder, dass alles klar gehe, aber dann bekam ich die Räumungsklage zugeschickt.“ Das war im Herbst. Inzwischen hat sich Uhlenwinkel einen Anwalt genommen, die Verhandlung ist im März. „Seit damals haben wir die Miete immer überpünktlich bezahlt, ich habe sogar angeboten, dass wir einen Abbuchungsauftrag einrichten könnten – das hat die andere Seite abgelehnt.“

Uhlenwinkel hat das Gefühl, dass der Vermieter ihn auf alle Fälle heraushaben will. Doch er will kämpfen: „Ich vertraue auf das deutsche Rechtssystem und das Rechtsempfinden der Richter. Der Vermieter hatte mir vor Zeugen zugesagt, dass ich einen neuen Mietvertrag bekomme.“

„Keinen Plan B in der Tasche“

An ein Aus mag er gar nicht denken: „Ich habe keinen Plan B in der Tasche“, sagt er. Sein alter Mietvertrag wäre noch 14 Jahre gelaufen, plus Option auf weitere zehn Jahre. In den letzten zwei Jahren hat Uhlenwinkel außerdem in die Diskothek am Raschplatz investiert und umgebaut: „Da habe ich viel Geld hineingesteckt. Schade, wenn das jetzt so zu Ende gehen sollte.“

Früher war das Zaza einer der Hauptanlaufpunkte der Nachtschwärmer am Raschplatz. Die Disko zog schon immer das etwas ältere Publikum ab 25 Jahre an. Hier feierte man, man trank und tanzte bis zum Morgengrauen. Die Zaza-Partys waren legendär. DJs wie Mousse T. und AirKnee legten auf, die Szene versammelte sich am Tresen. Mit Auf und Abs hat sich das Zaza bis heute gehalten. Allerdings sei die heutige Generation etwas sparsamer unterwegs als das feiersüchtige Volk der Anfangszeiten,so Uhlenwinkel. Der Alkohol werde eher günstig in Kneipen wie die Bier-Börse genossen oder sogar an Kiosken oder in Supermärkten gekauft. „Eine Zeit gab es hier sogar einen Kiosk, der auch nur exakt zu meinen Öffnungszeiten geöffnet hatte“, erzählt Uhlenwinkel. Auch die Einrüstung am Bredero-Hochhaus, die zur Folge hatte, dass ein Teil seines Biergartens wegfiel, habe für weitere Einnahmeverluste gesorgt.

Trotzdem: In letzter Zeit sei es wieder besser gelaufen, und auch, wenn er für sich selbst etwas kürzer getreten sei und einen Mitarbeiter als seine rechte Hand aufgebaut habe, habe er nie ans Aufhören gedacht: „Vom Zaza hängt auch meine Existenz von ab. Wenn er die Räumung durchsetzt, bin ich pleite.“

