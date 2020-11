Hannover

Weiter im Medienentwicklungsplan der Stadt für die hannoverschen Schulen: Im kommenden Jahr bis Ende 2022 sollen alle Schulen mit WLAN ausgestattet sein, damit die Schüler über ihre mobilen Endgeräte auf die Digitalangebote der Schule zurückgreifen können. Und: Alle Schulen erhalten digitale Unterrichtstafeln. Allerdings erfolgt die Umsetzung unter Vorbehalt der Genehmigung und Finanzierung des Digitalpaktes vom Land. Das Ergebnis soll Januar 2021 vorliegen.

Der Beschluss über die Digitalisierung aller Schulen in Hannover wurde am Mittwoch im Schulausschuss allerdings vertagt, die CDU hatte noch Beratungsbedarf. Auf Bitten der Schulpolitiker gab die Stadt aber noch einige Infos zu ihren Plänen, auch wenn darüber nun erst im Dezember abgestimmt wird. Fest steht zum Beispiel aber schon, dass die mobilen Raumeinheiten, die die Stadt an vielen Schulen wegen der Raumknappheit aufgestellt hat, grundsätzlich aus WLAN bekommen sollen – aber nur, wenn für sie eine lange Standzeit vorgesehen ist. „Bei Raumeinheiten, die im Zuge der G9-Umbauten nur ein oder zwei Jahre stehen, wird es keinen WLAN-Anschluss geben“, sagte Schul-und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski.

Stadt will Geld für Schulen aus dem Digitalpakt verwenden

Die Stadt Hannover rechnet mit einer Fördersumme in Höhe von etwa 20 Millionen Euro, mit dem Geld will sie wesentliche Teile des Medienentwicklungsplanes umsetzen. Dazu zählen neben dem Aufbau der Infrastruktur und dem Kauf von Digitaltafeln und Tablets für Kinder aus sozial schwächeren Familien auch Personalausgaben. Sieben Stellen sofort und eine Stelle ab dem Haushaltsjahr 2022 plant sie als Support für die Schulen, darunter Systemprogrammierer, EDV-Organisatoren, IT-Administratoren und Sachbearbeiterinnen.

Seit September verteilt die Stadt Hannover außerdem 7577 Tablets an die 99 hannoverschen Schulen für den digitalen Unterricht an bedürftige Schulkinder. 2,6 Millionen Euro kostet das Vorhaben, das Geld stammt aus dem Sfortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder. „Die Möglichkeit für Distanzunterricht konnte somit an allen Schulen geschaffen werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage dazu. Spätestens seít der Covid19-Pandemie unerlässlich.

