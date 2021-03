Hannover

Beim Ausbau von Breitbandverbindungen und WLAN für Hannovers Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wünscht sich die Politik mehr Einsicht in die Entwicklungsschritte. Bislang habe die Stadt einige Bedenken nicht ausräumen können, ebenfalls blieben Fragen offen, etwa bei der personellen Ausgestaltung durch IT-Spezialisten, die die Schulen betreuen. Weil das alles fehle, sei eine genaue Darstellung der Maßnahmen an Hannovers Schulen mit einem Zeitplan für das weitere Vorgehen für Schule, Eltern und Politik sinnvoll, hat der Schulausschuss jetzt entschieden – und damit den Druck auf die Stadt erhöht.

Mit dem raschen Ausbau der schnellen drahtlosen Internetverbindung tut sich die Stadt insgesamt recht schwer, bislang nur zwölf der 100 hannoverschen Schulen sollen in einem ersten Schritt digital aufgerüstet werden – mit interaktiven Tafeln, Beamer, Tablets sowie Pflege und Hilfe bei Wartung der IT. Der Medienentwicklungsplan aber soll am Ende auf alle Schulen ausgerollt werden. Und die Stadt betont immer wieder, dass alle Schulen eine digitale Basisausstattung mit WLAN bekommen sollen – bis 2024.

Politik möchte einen Statusbericht im Sommer haben

Schulpolitik und Elternvertreter fordern seit langem eine Ausbauplanung von der Stadt mit Breitbandanschluss, WLAN-Ausbau und digitaler Ausstattung. Auch über die Stellenplanung wollen Politik und Elternvertreter regelmäßig informiert werden. Jetzt haben sie noch mal nachgelegt und die Stadt aufgefordert, bis zum Sommer Berichte und Planungen vorzulegen. Die Stadtverwaltung hat in der Vergangenheit stets betont, in ihren Schulen systematisch und sehr genau mit der digitalen Technik vorgehen zu wollen, und das dauere.

Von Andreas Voigt