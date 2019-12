Hannover: Dietmar Harting erhält Karmarsch-Denkmünze

Hannover

Dass Normen hilfreich sind, weiß jeder, der schon mal versucht hat, verschiedene Apparate miteinander zu verbinden. Dietmar Harting kennt sich mit Normen aus. „Wer die Norm hat, hat den Markt“, sagt er. Das nehme auch den Investitionen die Unsicherheit.

Sein Familienunternehmen ist ein weltweit führender Anbieter industrieller Verbindungstechnik. Als Präsident des Deutschen Instituts für Normung (DIN) hat der Diplomkaufmann und Ingenieur mit Ehrendoktortitel die deutsche Normung maßgeblich mitgeprägt.

Nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund dafür, dass er am Dienstag von der Leibniz Universitätsgesellschaft im Schloss Herrenhausen mit der 56. Karmarsch-Denkmünze ausgezeichnet wurde. Alle zwei Jahre wird diese Ehrung im Wechsel mit dem Wissenschaftspreis für die Förderung von Wissenschaft und Technik verliehen.

Der beste Mittelstand der Welt

Für Harting bedeutet die Ehrung auch eine Stärkung des Mittelstands, den er repräsentiert. Entsprechend würdigte Volker Müller, Vorstandsvorsitzender der Universitätsgesellschaft: „ Dietmar Harting steht wie kein anderer für das, worum uns die ganze Welt beneidet: den besten Mittelstand.“ Er habe aus dem Familienbetrieb einen erfolgreichen Global Player geformt, der weit mehr als 800 Patente halte.

Auch Alt-Bundespräsident Christian Wulff würdigte in seiner Laudatio die Lebensleistung Hartings, die exemplarisch für das stehe, was Deutschland ausmache: Ein international starkes Unternehmen, „das immer noch Mittelstand ist.“ Harting habe das Soziale in der Wirtschaft vorgelebt.

Der Familiendisziplin gebeugt

Eigentlich hatte der Ausgezeichnete Archäologie studieren wollen, sich dann aber der Familiendisziplin gebeugt. Als sein Vater überraschend schon 1962 starb, sattelte er auf den kaufmännischen Bereich um. „Mein Bruder war bereits Techniker“, sagt er. Einer musste sich halt um das Geschäftliche kümmern. Mit Hannover verbindet ihn vor allem die Messe, die er jahrelang im Ausstellerbeirat begleitete. „Die Messe hat mich geprägt“, betont er. Schließlich ist es Innovation, die das Unternehmen im ostwestfälischen Espelkamp auszeichnet.

Von Andreas Krasselt