Die gute Nachricht vorweg: In der Region Hannover setzen Tierbesitzer ihre Schützlinge zum Urlaub nicht mehr so häufig aus wie in früheren Jahren. Die schlechte: Leute schaffen sich nach wie vor Tiere, besonders gern Hunde, an, die sie total überfordern. Und geben sie das ganze Jahr über ab. Was die Situation verschlimmert: Viele Katzenbesitzer halten sich nicht an örtliche Auflagen und kastrieren ihre freilaufenden Katzen – oder Kater – nicht. Was bedeutet, dass das Hunde- und Katzenelend weiter zunimmt.

Wenn Hasso & Kitty dann Glück haben, landen sie im Tierheim Hannover in Langenhagen. Und wenn das Tierheim Glück hat, findet es für Hund, Katze, Maus neue Besitzer, die Verantwortung zeigen für ihre Vierbeiner.

Im Internet wird nicht viel gefragt

Verantwortung heißt auch eine gesunde Portion Selbsteinschätzung. „Viele Hunde sind echte Charakterköpfe und für die braucht man Durchsetzungsvermögen“, erklärt Doris Peterek, Chefin des Tierheims. „Liebevoll und mit Konsequenz muss man so einem Hund klar machen, wer der Chef ist.“ Das könne nicht jeder, schon so mancher sei am eigenen Tier gescheitert. Im schlimmsten Falle werden die Tiere dann doch ausgesetzt.

Ein Riesenproblem für Tierschützer wie Peterek ist, „dass die Möglichkeit sehr groß sei, an einen Hund auf schnelle und unkonventionelle Art zu gelangen. „Im Internet wird nicht viel gefragt, da geht es entweder ums schnelle Geld für den Hundehändler oder darum, einen schwierigen Hund loszuwerden“, sagt sie der NP. „Und die Leute kaufen bei Ebay Hunde nach Aussehen.“ Problematisch seien immer jene Hundehalter, „die sich mit der Erziehung und dem Verhalten und Bedürfnissen von Hunden nicht auskennen und scheitern“.

Zur Zeit sind im Tierheim Hannover 81 Hunde, 187 Katzen, 116 Kleintiere und vier „Sonstige“ wie die Schweine „Detlef & Dieter“, die im Januar 2016 als Jungschweine kamen und seitdem kräftig gewachsen sind. Den Bestand herrenloser Tiere abzubauen, ist schwierig und dafür gibt es mehrere Gründe.

Hundeschule sei ohnehin Bedingung

Einer: Angesagt seien zur Zeit Herdenschutzhunde wie die türkischen Kangals oder Hirtenhunde aus Rumänien und Russland. „Die sind wie alle Welpen niedlich, aber wenn die dann größer werden und anfangen, vom Besitzer ungewollte auf Dinge aufzupassen, werden sie für unerfahrene Hundehalter schnell schwierig.“ Als Herdenschutzhunde würden diese Vierbeiner beispielsweise ursprünglich in eine Schafherde quasi reingeboren, „die laufen mit den Schafen mit und interpretieren sie als ihre Familie und passen darauf auf“. Deshalb eigneten sich diese Hunde auch gegen Wolfsangriffe.

Könnte man dann diese Hunde aus dem Tierheim direkt an Schafzüchter geben? „Leider nicht!“ Wenn die Hunde die Herde nicht kennen würden und nicht erzogen seien, dann würden sie die Schafe womöglich sogar selbst reißen. „Diese Hunde haben spezielle Charaktereigenschaften, die man gut kennen muss“, weiß Doris Peterek.

Und: „Wir haben hier auch Hunde, die von den Behörden eingezogen wurden“, berichtet sie. „Unsere Pfleger haben die im Griff, weil sie sie genau kennen.“ Andere könnten sich da leicht über- oder den Hund unterschätzen. Deswegen werden für die spezielleren Hunde auch Herrchen oder Frauchen mit größter Sorgfalt ausgesucht. Hundeschule sei ohnehin Bedingung, „aber wir schauen sehr penibel, ob das auch wirklich passt und ob die Bewerber auch wirklich Erfahrung haben“.

Tierheime sind keine Pension

Wenn das alles nicht klappt, dann gehören die Tiere irgendwann zu den „Langzeitinsassen, die den Durchfluss verhindern und die Tierheime überquellen lassen“. So wie Floppy (11), ein Norfolk Terrier Mix, der bereits seit Oktober 2014 im Tierheim lebt. „Seine Besitzer hatten den kleinen Kerl unterschätzt“, heißt es auf der Homepage des Tierheims. Auch der so kuschelig und lieb ausschauende Golden Retriever Australien Shepard Mix „Spritti“ braucht seit November 2014 einen Besitzer, „der ihm klar sagt, dass es Grenzen gibt“. Grenzen braucht auch die verschmuste „Langzeitinsassin“ namens „Lady“, ein American Staffordshire Terrier, die ein gesundheitliches Handicap hat und deswegen bereits seit August 2013 im Tierheim ist.

Je mehre Tier auf Dauer da sind, desto größere Probleme bekommen die insgesamt 60 Mitarbeiter von Tierheim und Tierschutzverein, jene Tier unterzubringen, die aufgenommen werden müssen. „Wenn es um Tierschutzfälle geht oder Tiere in Not, die nicht da bleiben können, wo sie sind“, erklärt Peterek. Wenn plötzlich absolute Notfälle kommen, weil die Besitzer ins Krankenhaus oder auch ins Gefängnis müssen. „Die dürfen eigentlich nicht länger als sechs Wochen bei uns bleiben, aber das lässt sich manchmal eben nicht durchhalten.“ Allerdings macht Doris Peterek auch klar, dass das Tierheim keine Pension ist. „Krankenhaus- und Gefängnisaufenthalte kommen ja meist nicht unerwartet.“

Diese Tiere suchen ein Zuhause: Wer Interesse hat, sollte im Tierheim anrufen oder eine Mail dorthin schicken. 0511/973398-0 und info@tierheim-hannover.de

Die Jungkatzen Cassandra, Casey und Corlby

Jungkatzen Cassandra, Casey und Corlby Quelle: Florian Petrow

Die Geschwister Cassandra, Casey und Corlby sind nur im Dreierpack zu haben. Die Kätzchen brauchen nach einer Eingewöhnungszeit unbedingt Freigang, weil sie wirklich sehr bewegungsfreudig sind. Deswegen auch nicht unbedingt für kleine Kinder geeignet.

Die Katze Maja

Katze Maja Quelle: Florian Petrow

Für die einen ist sie eine Glückskatze wegen der dreifachen Fellfarbe, die anderen nennen sie einfach „Maja“. Maja ist zehn Jahre alt, kam ins Tierheim, weil ihr Halter ins Pflegeheim musste. Sie ist nicht mehr die Jüngste und sucht ein ruhiges Zuhause, wo sie freundlich beschmust und auch mal in Ruhe gelassen wird.

Die Brüder Welan und Widget

Kater Widget, gehört zu Welan Quelle: Florian Petrow

Welan und Widget sind zweijährige Brüder, die es als Duo gibt. Welan ist blind und benötigt Spezialfutter, Widget würde auch gern draußen nach dem Rechten schauen können. Erfahrene Katzenfreunde sollten mit beiden gut klar kommen.

Herdenschutzhund Baily

Herdenschutzhung (Kangal) Baily Quelle: Florian Petrow

Bailey ist ein echter Kerl, ein zweijähriger 52 Kilo schwerer 85 Zentimeter (Schulterhöhe) großer Kangal, also ein Herdenschutzhund. Er versteht seinen „Job“, wenn er einen durchsetzungsstarken, konsequenten und hundeerfahrenen Halter bekommt.

Terrier Nino

Jack Russel Mix Nino Quelle: Florian Petrow

Nino (11) ist schon ein typischer Terrier, will sich durchsetzen – notfalls auch mit Beißen. Deswegen braucht der Rüde auch einen Halter, der ihm Grenzen aufzeigt. Dann ist er ein super freundlicher Gefährte, der –je nach Sympathie –auch mit anderen Hunden gut verträglich ist.

Spritty, der Golden Retriever Mix

Golden Retriever Mix Spritty Quelle: Florian Petrow

Er sieht so kuschelig und lieb aus, aber Spritti (12) ist wirklich gut im Verteidigen seiner Dinge, die er für wichtig hält. Also Futter, Spielzeug oder Halter. Da kann der Golden Retriever Australien Shepherd Mix auch schon mal rabiat werden. Wer sich zutraut, dem Rüden konsequent und liebevoll Grenzen aufzuzeigen, hat einen echten Freund an der Leine.

Von Petra Rückerl