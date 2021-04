Hannover: Diese Bäckereien haben Ostern 2021 geöffnet

Hannover

Frische Backwaren wie Brot, Brötchen und Croissants gibt es auch zu Ostern in den Bäckereien von Hannover, allerdings nicht überall. Welche Filiale an den Feiertagen zu welchen Uhrzeiten geöffnet hat, zeigen wir Ihnen in unserer Übersicht.

Bosselmann

Folgende Filialen sind Ostersonntag und Ostermontag geöffnet:

Hauptbahnhof Hannover: 7 bis 16 Uhr

Lister Platz/Ferdinand-Wallbrecht-Straße 1: 8 bis 13 Uhr

Tiergartenstraße 124 in Kirchrode: 8 bis 11 Uhr

Kurze-Kamp-Straße 16: 8 bis 11 Uhr

Alle anderen Standorte bleiben Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Am Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten

Der Handbäcker

Der Handbäcker in der Lutherstraße (Südstadt) hat Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 8 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten.

Bäckerei Langrehr

Die Filialen der Bäckerei Langrehr haben Ostermontag komplett geschlossen, am Sonnabend gelten die normalen Öffnungszeiten. Am Ostersonntag haben folgende Filialen geöffnet:

Mengendamm 3, List: 8 bis 11 Uhr

Sutelstraße 6, Bothfeld: 8 bis 11 Uhr

Limmerstraße 23: 8 bis 13 Uhr

Am Lindener Marktplatz: 8 bis 13 Uhr

Die Filiale an der Schlägerstraße in der Südstadt hat laut der Facebookseite der Bäckerei geschlossen.

Calenberger Backstube

Am Sonnabend gelten die regulären Öffnungszeiten. Ostersonntag und Ostermontag haben die Fachgeschäfte am Stephansplatz 3 (Südstadt) und an der Göttinger Chaussee (Ricklingen) von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Göing

Ostermontag legen die Bäckerei-Filialen von Göing einen Ruhetag ein. Am Samstag und Ostersonntag werden die Öffnungszeiten angepasst.

Abelmannstraße 1a: Sonnabend 6 bis 12.30 Uhr, Ostersonntag 8 bis 12 Uhr

Anderter Straße 1-3: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Bemeroder Rathausplatz 11: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Bernwardstraße 15, Fiedeler Platz: Sonnabend 7 bis 16 Uhr, Ostersonntag 8 bis 17 Uhr

Beneckeallee 32: Sonnabend 6 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 13 Uhr

Bischofsholer Damm 140: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Bödeker Straße 32: Sonnabend 6.30 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 12 Uhr

Bödeker Straße 85: Sonnabend 7 bis 17 Uhr, Ostersonntag 8 bis 17 Uhr

Ellernstraße 10: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Engelbosteler Damm 66: Sonnabend 7 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Falkenstraße 2, Schwarzer Bär: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Gretchenstraße 8: Sonnabend 7 bis 17 Uhr, Ostersonntag 8 bis 17 Uhr

Großer Hillen 8: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 13 Uhr

Hildesheimer Straße 91: Sonnabend 6.30 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Karmarschstraße 49, Markthalle 1: Sonnabend 7 bis 12Uhr, Ostersonntag geschlossen

Karmarschstraße 49, Markthalle 2: Sonnabend geschlossen, Ostersonntag geschlossen

Königsworther Straße 3: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Kurze Kamp Straße 1b: Sonnabend 6.30 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Liebrechtstraße 63: Sonnabend 6 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Limmerstraße 28: Sonnabend 7.30 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Limmerstraße 95: Sonnabend 7 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Marienstraße 92: Sonnabend 7 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Mühlenburg Zentrum 12: Sonnabend geschlossen, Ostersonntag geschlossen

Pettenkoferstraße 2b: Sonnabend 7 bis 15 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Philipsbornstraße 23: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Ricklinger Stadtweg 3-5: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Sallstraße 77: Sonnabend 7 bis 12.30 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Seelhorststraße 50: Sonnabend 6.30 bis 12 Uhr, Ostersonntag 8 bis 11 Uhr

Wunstorfer Landstraße 57: Sonnabend 6 bis 13 Uhr, Ostersonntag 8 bis 14 Uhr

Buck’s Backparadies

Am Samstag gelten für die Filialen in Hannover die normalen Öffnungszeiten. Am Ostersonntag kann von 8 bis 11 Uhr eingekauft werden. Am Ostersonntag bleiben die Bäckereien jedoch geschlossen.

Podbielskistraße 1

Podbielskistraße 146

Marienstraße 57

Limmerstraße 51

Fiedelerstraße 27

Heinrichstraße 18

Hildesheimer Straße 258

Bäckerei Raute

Ostermontag gibt es bei der Bäckerei Raute keine Brötchen zu kaufen. Am Sonnabend haben die Filialen allerdings wie gewohnt für die Kunden geöffnet, am Ostersonntag gelten folgende Öffnungszeiten:

Herrenhäuser Straße 76a: 8 bis 12 Uhr

Moosbergstraße 1a: 8 bis 12 Uhr

Badenstedter Straße 215: 8 bis 12 Uhr

Haltenhoffstraße 243: 8 bis 11 Uhr

Alte Stöckener Straße 95-97: 8 bis 11 Uhr

Tresckowstraße 43: 8 bis 11 Uhr

Stöckener Straße 113: 8 bis 11 Uhr

Bäckerei Borchers

Am Sonnabend sind die Filialen zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar, am Ostersonntag und -montag bleiben die Geschäfte jedoch geschlossen.

Gehrdener Backhaus

Die Filiale am Engelbosteler Damm 2 öffnet Sonnabend von 7 bis 13 Uhr und Ostersonntag 7.30 bis 13 Uhr. Ostermontag bleibt sie geschlossen.

Hartmann’s Backstube

Die Geschäfte in Bemerode, Hinter dem Dorfe 10-12, und Vinnhorst, Schulenburger Landstraße 254, haben Sonnabend von 6 bis 12 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und Ostermontag etwas kürzer und zwar von 7.30 bis 11 Uhr.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Von NP