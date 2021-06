Hannover

Eine Stadtbahn ist am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz (Zoo) in der Nähe des Congress Centrums mit einem geparkten Lkw zusammengestoßen. Bei der Bahn habe es sich um einen Dienstwagen gehandelt, der keine Fahrgäste beförderte, so Üstrasprecher Udo Iwannek. Ein größerer Schaden sei vermutlich nicht entstanden, Verletzte habe es nicht gegeben.

Allerdings gab es durch den Unfall Einschränkungen im Nahverkehr. Über Twitter meldete die Üstra, dass die Stadtbahnlinie 11 nur zwischen Haltenhoffstraße und Braunschweiger Platz verkehre und die Buslinien 128 und 134 in Richtung Nordring umgeleitet würden. Die Haltestellen Gneisenaustraße, Congress Centrum und Zoo konnten nicht angefahren werden, womit der Zoo nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. Gegen 14 Uhr war die Strecke aber wieder frei gegeben.

Von Andreas Krasselt