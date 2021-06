Hannover: Diebstahl aus Schließfach vorgetäuscht – Mann (18) kassiert selbst vier Anzeigen

In der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hannover hat ein Mann (18) am Freitagmorgen versucht, einen Diebstahl anzuzeigen, den es nie gab. Schließlich geriet der 18-Jährige selbst in die Fänge der Beamten – die fanden schließlich sogar Drogen, die der Beschwerdeführer bei sich hatte.