Im Aspria-Club am Maschsee ist es im Juli zu zwei Diebstählen von Rolex-Uhren gekommen. Laut Geschäftsführer Thomas Strohmeyer konnten anhand von Video-Aufnahmen zwei Tatverdächtige ermittelt werden. „Ein Beschuldigter ist Mitglied in einem anderen Aspria-Club“, sagte der Geschäftsführer auf NP-Anfrage.

Seit 2014 habe es sechs Diebstähle ausschließlich von Rolex-Uhren (geschätzter Wert je 15.000 bis 20.000 Euro) gegeben. „Ein Fall konnte 2015 aufgeklärt werden. Es handelte sich um eine Frau, die Tagesgast war“, sagt Strohmeyer. Sie sei rechtskräftig verurteilt worden.

Polizei antwortet nicht auf NP-Fragen

Eine Nachfrage bei der Polizei Hannover blieb ergebnislos. Es gebe keine detaillierte Aufstellung beziehungsweise Statistikdaten zu einzelnen Gewerbeobjekten oder Unternehmen, lautete die Antwort. Die NP hatte nicht nur nach Zahlen, sondern auch nach Sachverhalten gefragt.

Laut NP-Informationen wurden die Umkleideschränke gezielt aufgebrochen. Also im Wissen, dort Rolex-Uhren zu finden. „Das Diebstahlsopfer am 8. Juli 2021 fühlte sich im Umkleideraum von zwei Männern beobachtet“, erzählt Thomas Strohmeyer. Bei dem Diebstahl einen Tag später konnte man auf den Videobändern sehen, wie ein Tatverdächtiger den Träger der Rolex-Uhr bei der Handtuchausgabe beobachtet habe und dann wieder in die Umkleide zurückgekehrt sei. Kurze Zeit später sei dann der Schrank dieses Gastes aufgebrochen worden. Sind die Täter am 8. und am 9. Juli identisch? Dazu der Aspria-Geschäftsführer: „Das wüsste ich auch gerne. Die Tatverdächtigen sehen ähnlich aus. Aber hinter den Gesichtsmasken sind die Männer schwer identifizierbar.“

Ein Diebstahlsopfer hat den Eindruck, dass die Polizei nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit ermittle. „Mir wurde bei der Polizei gesagt, dass die Video-Bilder aus dem Juli noch immer nicht dem Ermittler vorliegen würden“, sagt der Betroffene. Schwer vorstellbar, immerhin handelt es sich um gewerbsmäßigen Diebstahl.

Und warum hat der Aspria-Club seine Gäste nicht vor den Diebstählen gewarnt? „Wir reden von sechs Fällen in acht Jahren. Nach Rücksprache mit unserem Versicherer sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen nötig gewesen“, sagt Strohmeyer. Sein Unternehmen hatte vor Corona 400.000 Besucher im Jahr. Deshalb könne von einer Häufung der Diebstähle keine Rede sein. In drei Fällen habe die Hausratversicherung der Betroffenen den Schaden reguliert. Die Sache am 8. Juli 2021 sei noch offen, lediglich beim letzten Fall hätten die Hausratversicherung beziehungsweise die Aspria-Versicherung eine Regulierung abgelehnt.

Von Thomas Nagel